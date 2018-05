FL Studio Mac: l’applicazione musicale per i vostri Flow ora anche per la Mela

FL Studio, un software di produzione e composizione musicale in predenza noto come “Fruityloops”, è ora disponibile anche per Mac. Un flessibile e completo studio musicale virtuale.

FL Studio Mac è il software per produrre musica in precedenza noto come “Fruityloops”, ora disponibile anche per i computer con la mela. Presentato venti anni addietro, è un applicativo, o meglio, una Digital Audio Workstation (DAW), che consente di creare musica miscelando campioni audio ma anche registrare e modificare brani con strumenti avanzati. È in grado di riprodurre numerosi tipo di file audio o sintetizzati (grazie a generatori interni ed al supporto completo di virtual instrument esterni VSTi e DXi) o MIDI.

L’ultima release integra varie novità e migliorie (qui l’elenco completo in PDF). Oltre all’applicazione-base, gli sviluppatori hanno rivisto i moduli, ora tutti compatibili con Mac e Windows. Alcune funzionalità non sono ancora presenti sulla versione Mac (qui le differenze tra l’una e l’altra versione).

Il prezzo della licenza dipende dai moduli acquistati. Il pacchetto base (senza funzioni di audio recording) costa 89,00 euro; si passa poi a 189,00 euro per la versione con audio recording e 8 plug-in, senza plug-in VST; la versione da 289,00 euro include 15 plug-in e quella da 791,90 euro include tutte le funzionalità e la versione plug-in VST. GLi update gratuiti e la licenza utilizzabile “a vita”.

L’interfaccia del programma non segue nessuno dei dettami di Apple relativi alle interfacce tipiche dei progreammi Mac ma è una caratteristica tipica di molte applicazioni dedicate al mondo della produzione musicale. È possibile scaricare una versione demo da questo indirizzo. I requisiti per Mac sono: macOS 10.11 o seguenti e almeno 4GB di memoria RAM. Più potente è la CPU, maggiore sarà il numero di strumento ed effetti sonori (FX) utilizzabili. L’applicazione è a 64 bit ed è disponibile solo in inglese.

L’app per iOS (Pad, iPhone o iPod Touch) esisteva già da prima ed è venduta 14,99 euro sull’App Store. L’app iOS consente di creare e salvare progetti multi-traccia ed è utile anche per recording, sequencing, editing, mixing, ecc visto che il dispositivo iOS funziona anche come controller esterno.