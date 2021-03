Offerte di Primavera Amazon: tutti i TV tra 500 e 1000 € scontati fino al 34%: LG, Samsung, Philips, TCL, Sony

Con i prezzi dei componenti elettronici in crescita e la forte richiesta di TV per il cambio della tecnologia di trasmissione e dell’assenza dei cinema come forma di intrattenimento trovare TV di grande formato ad un prezzo interessante è più arduo in questi mesi. Le offerte di Primavera Amazon presentano in queste ore una serie di occasioni molto interessanti, oltre che sui modelli nella fascia di prezzo sotto i 500 euro e diagonale fino a 55″, anche per i pannelli più grandi e a tecnologia avanzata come i Quantum Dot di Samsung e HiSense e i Nanocell di LG.

Diverse le offerte anche per TV che hanno android come sistema operativo (TCL e SONY tra queste) o con tecnologie di retroilluminazione particolare come gli Ambilight di Philips.

Le dimensioni dei pannelli arrivano fino a 75″ per fare del proprio salotto una sala cinema.

TV HiSense fino a 70″

Hisense 50U71QF Smart TV ULED Ultra HD 4K 50″, Quantum Dot, Dolby Vision HDR, HDR10+, Dolby Atmos, Full Array Local Dimming, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] In offerta a 599,00 € – invece di 799

sconto 13% – fino al 2 apr 21

Hisense 70AE7010F, Smart TV LED Ultra HD 4K 70″, HDR 10+, Dolby DTS, con, Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] In offerta a 699,00 € – invece di 899

sconto 22% – fino al 2 apr 21

Hisense 55U71QF Smart TV ULED Ultra HD 4K 55″, Quantum Dot, Dolby Vision HDR, HDR10+, Dolby Atmos, Full Array Local Dimming, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] In offerta a 699,00 € – invece di 899

sconto 22% – fino al 2 apr 21

TV LG con Homekit e fino a 70″

LG UHD TV 60UN71006LB.APID, Smart TV 60”, LED 4K, Versione 2020, Alexa integrata In offerta a 549,00 € – invece di 699

sconto 21% – fino al 2 apr 21

LG NanoCell 49NANO866NA Smart TV 4K Ultra HD 49″, con Wi-Fi, Processore ?7 Gen3, HDR 10, Nano Color, Local Dimming, FILMMAKER MODE, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, Google Assistant e Alexa integrati In offerta a 579,00 € – invece di 699

sconto 17% – fino al 2 apr 21

LG NanoCell 55NANO866NA Smart TV 4K Ultra HD 55″, con Wi-Fi, Processore ?7 Gen3, HDR 10, Nano Color, Local Dimming, FILMMAKER MODE, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, Google Assistant e Alexa integrati In offerta a 699,00 € – invece di 799

sconto 13% – fino al 2 apr 21

LG TV UHD AI 70UN71006LA, Smart TV, 70″, 4k, Alexa integrata In offerta a 779,00 € – invece di 899

sconto 13% – fino al 2 apr 21

LG NanoCell 65NANO866NA Smart TV 4K Ultra HD 65″, con Wi-Fi, Processore ?7 Gen3, HDR 10, Nano Color, Local Dimming, FILMMAKER MODE, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, Google Assistant e Alexa Integrati In offerta a 849,00 € – invece di 999

sconto 15% – fino al 2 apr 21

Samsung fino a 75″

Samsung TV QE55Q64TAUXZT Serie Q60T Modello Q64T QLED Smart TV 55″, con Alexa integrata, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Esclusiva Amazon In offerta a 659,99 € – invece di 999

sconto 34% – fino al 2 apr 21

Samsung TV QE55Q74TATXZT Serie Q70T Modello Q74T QLED Smart TV 55″, con Alexa integrata, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Esclusiva Amazon In offerta a 819,99 € – invece di 1199

sconto 32% – fino al 2 apr 21

Samsung TV UE75TU7190UXZT Smart TV 75″ Serie TU7190, Crystal UHD 4K, Wi-Fi, 2020, Argento, compatibile con Alexa In offerta a 949,99 € – invece di 1299

sconto 27% – fino al 2 apr 21

Samsung TV QE65Q74TATXZT Serie Q70T Modello Q74T QLED Smart TV 65″, con Alexa integrata, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Nero, 2020, Esclusiva Amazon In offerta a 999,99 € – invece di 1199

sconto 17% – fino al 2 apr 21

Philips

Philips TV Ambilight 58PUS8505/12 58″ 4K UHD TV LED (Processore P5 Perfect Picture, HDR10+, Dolby Vision?Atmos, Android TV, Works with Alexa) Argento – Modello 2020/2021 In offerta a 699,00 € – invece di 849

sconto 18% – fino al 2 apr 21

Philips TV Ambilight 65PUS8505/12 65″ 4K UHD TV LED (Processore P5 Perfect Picture, HDR10+, Dolby Vision?Atmos, Android TV, Works with Alexa) Argento – Modello 2020/2021 In offerta a 899,00 € – invece di 999

sconto 10% – fino al 2 apr 21

Sony

Sony KD49X7055PBAEP, Smart Tv 49 Pollici, Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, compatibile con Alexa In offerta a 549,00 € – invece di 799

sconto 31% – fino al 2 apr 21

Sony KD43X7055PBAEP, Smart Tv 43 Pollici, Tv 4K Hdr Led Ultra Hd In offerta a 569,00 € – invece di 749

sconto 24% – fino al 2 apr 21

Sony Kd-65Xg7005 – Tv Smart da 65″, 4K Ultra Hd, Hdr, Slim Design, Nero In offerta a 649,00 € – invece di 999

sconto 35% – fino al 2 apr 21

Sony KD55X7055PBAEP, Smart Tv 55 Pollici, Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, compatibile con Alexa In offerta a 649,00 € – invece di 899

sconto 28% – fino al 2 apr 21

Sony KD43XH8096PBAEP, Android Tv 43 Pollici, Smart Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, compatibile con Alexa In offerta a 679,00 € – invece di 799

sconto 15% – fino al 2 apr 21

Sony KD49XH8096PBAEP, Android Tv 49 Pollici, Smart Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, compatibile con Alexa In offerta a 709,00 € – invece di 829

sconto 14% – fino al 2 apr 21

Sony KD65X7055PBAEP, Smart Tv 65 Pollici, Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, compatibile con Alexa In offerta a 749,00 € – invece di 1099

sconto 32% – fino al 2 apr 21

Sony KE65XH8096PBAEP, Android Tv 65 Pollici, Smart Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, con Assistenti Vocali Integrati In offerta a 789,00 € – invece di 949

sconto 17% – fino al 2 apr 21

Sony KE55XH8096PBAEP, Android Tv 55 Pollici, Smart Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, con Assistenti Vocali Integrati In offerta a 999,00 € – invece di 1199

sconto 17% – fino al 2 apr 21

TCL

TV TCL 50C711 50 pollici QLED TV, 4K Ultra HD, Smart TV con sistema Android 9.0 (HDR 10+, Micro dimming, Dolby Vision-Atmos), Controllo Vocale Hands-Free, compatibile con Alexa In offerta a 549,99 € – invece di 599,99

sconto 8% – fino al 2 apr 21

TCL, 55C711, 55 pollici QLED TV, 4K Ultra HD, Smart TV con sistema Android 9.0 (HDR 10+, Micro dimming, Dolby Vision-Atmos), Controllo Vocale Hands-Free, compatibile con Alexa In offerta a 629,99 € – invece di 699,99

sconto 10% – fino al 2 apr 21

TV TCL 65P616 65 pollici, 4K HDR, Ultra HD, Smart TV sistema Android 9.0, Design senza bordi (Micro dimming PRO, Smart HDR, HDR 10, Dolby Audio, Compatibile con Google Assistant & Alexa),Modello 2020 In offerta a 649,99 € – invece di 799,99

sconto 19% – fino al 2 apr 21

TCL, 65C711, 65 pollici QLED TV, 4K Ultra HD, Smart TV con sistema Android 9.0 (HDR 10+, Micro dimming, Dolby Vision-Atmos), Controllo Vocale Hands-Free, compatibile con Alexa In offerta a 899,99 € – invece di 999,99

sconto 10% – fino al 2 apr 21

