Le App iPad, iPhone e Android di Korg per la musica scontate del 50%

Se volete comprare anche soltanto una delle app di Korg, fatelo entro il 5 luglio e la pagherete la metà. C’è infatti un’offerta attualmente in corso che sconta del 50% tutte le applicazioni nel catalogo della multinazionale giapponese, sia quelle compatibili con iPhone che quelle da usare su iPad e sui dispositivi Android.

L’offerta è molto interessante anche per chi possiede già una o più applicazioni di Korg perché riguarda anche gli acquisti in-app, perciò se si stava temporeggiando sull’acquisto di qualche pacchetto, portarlo a termine in questi giorni permette di risparmiare anche cifre importanti.

Tra le applicazioni in promozione c’è ad esempio Korg Gadget 2 per iOS, che permette di creare musica attingendo da una raccolta che include più di 40 strumenti, oppure c’è la serie Korg Module, che permette di accedere ai suoni di pianoforte in alta qualità (oltre a un’ampia gamma di altri motori sonori), Korg Electrive Wave e tante altre celebri app musicali.

Questa campagna, che l’azienda chiama “Summer Sale”, è attiva da giovedì 17 giugno e terminerà lunedì 5 luglio. Di seguito trovate le app in elenco, ciascuna accompagnata dal prezzo di acquisto e dai link che vi permetteranno di raggiungere l’App Store di Apple e il Play Store di Android per leggerne la relativa scheda tecnica e, nel caso, procedere poi con il download e l’acquisto.