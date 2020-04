Amazon Echo Show 5, videcomunicazioni facili e a prova di anziano: sconto 59,99 €

Tenersi in contatto in questo periodo è essenziale e apparentemente facile. Sono infatti decine se non centinaia le soluzioni possibili per parlare con un parente o amico da cui siamo separati, ma poche sono davvero facili, flessibili ed economiche come un Amazon Echo Show 5 che Amazon viene ora proposto in sconto 59,99 euro invece che 89,99 euro.

Di questo piccolo dispositivo da scrivania abbiamo scritto diffusamente, pubblicando anche una recensione. Vi rimandiamo a quell’articolo se volete sapere tutto sul suo funzionamento, qui ci limitiamo a concentrarci sul fatto che si tratta, a nostro giudizio, di un perfetto metodo di comunicazione anche a prova di anziano o di tutte quelle persone che no ne vogliono sapere di settaggi, applicazioni, configurazioni.

Una volta installato (in maniera assolutamente facile e guidata), Echo Show si collega all’account Amazon, si sincronizza con l’app Alexa e si mette in ascolto. Quando vorrete usarlo per comunicare basterà richiamare Alexa e pronunciare il nome della persona con cui vogliono metterci in contatto e se questa ha un’app Alexa (anche su un dispositivo mobile come un iPhone o un cellulare Android) collegata ad un account Amazon, ecco che il suo volto apparirà su Echo Show.

Questo dispositivo in pratica elimina tutti i problemi che confondono le persone che hanno poca dimestichezza con le applicazioni e di telefoni smart. Non c’è bisogno di aprire, lanciare, sceglie le schermate, toccare il giusto punto del giusto menù. Rispetto alle app ci sono ovviamente alcuni limiti (ad esempio non si possono trasferire documenti o foto, non si possono fare chiamate con contatti multipli), ma se si tratta di stabilire un collegamento da persona a persona è difficile trovare qualche cosa di più semplice.

In aggiunta a questo Echo Show (e tutti i dispositivi compatibili con le chiamate video di Amazon) hanno anche una funzione che si chiama Drop In. Quando dai due lati ci sono due Echo Show, uno dei due può essere attivato a distanza senza che la persona debba per forza toccare lo schermo. Dato per scontato che si rispetti la privacy, questo significa che ad esempio si può “apparire” a casa di qualcuno per un saluto o per controllare che tutto vada bene.

Tra gli altri aspetti interessanti è che Amazon Echo Show 5 consente di fare chiamata vocale o una videochiamata con Skype. Nel secondo caso, con Skype, non importa che dispositivo abbia un’applicazione Alexa o sia un dispositivo Alexa: basterà avere Skype. E anche un dispositivo Skyper sarà, ovviamente, in grado di chiamare Echo Show.

Echo Show 5 permette anche di gestire calendari, creare una lista di cose da fare, controllare il meteo e la situazione del traffico, ascoltare brani musicali, stazioni radio e audiolibri. Funziona anche con Youtube e contiene persino un browser (Firefox o Silk). Ed è infine anche possibile usare Echo Show per fare ordini su Amazon, magari di prodotti per la cucina, oppure lo si può mettere in camera da letto, posizionandolo su comodino per essere risvegliati dalla musica oppure dalle previsioni del meteo. Grazie allo schermo da 5,5″ può anche essere una simpatica cornice per foto digitali.

Amazon Echo Show costa 89,99 euro. In occasione del Natale e della campagna sconti era stato scontato; poi il prezzo è risalito, ma l’offerta è tornata in vigore: lo pagate solo 59,99 euro.

