Le auto cinesi di Chery Automobile arriveranno in Italia

Chery Automobile è stata fondata nel 1997. È un marchio automobilistico globale con sede in Cina. Negli ultimi 20 anni, Chery ha costantemente posto l’accento sull’innovazione indipendente, con la creazione di un team di ricerca e sviluppo automobilistico mondiale composto da oltre 5.500 persone e un proprio sistema di ricerca e sviluppo prodotti. L’azienda è ruscita a creare brand come Arrizo, Tiggo ed EXEED, marchio top di gamma, con vendite internazionali complessive che superano i 10 milioni di unità.

L’azienda ha fatto sapere che la nuova linea OMODA totalmente elettrica è in via di commercializzazione anche sul mercato italiano (è già stata attivata una pagina facebook dedicata).

L’azienda vanta esportazione in oltre 80 paesi e regioni e ha aperto oltre 1.500 autosaloni e autofficine, con un volume di export cumulativo che supera gli 1,8 milioni, confermandosi per 19 anni consecutivi come maggior esportatore di veicoli passeggeri della Cina.

Nel 2012 Chery e Jaguar Land Rover Motors hanno investito congiuntamente nella creazione di Chery Jaguar Land Rover Motors Co., Ltd., la prima joint venture cinese-britannica della Cina nel settore delle auto di lusso.

L’azienda evidenzia che in futuro il mercato automobilistico entrerà nell’era dell’Elettrificazione, Connessione, Intelligenza e Condivisione. Chery Lion System è indicato come in grado di “crescere con le esigenze del momento”. Il recente sistema Chery Lion 2.0 è stato applicato ai modelli Tiggo 8 ed EXEED, con supporto di funzionalità quali il controllo vocale, il riconoscimento facciale, la navigazione RA, i servizi internet e smart home. Chery riferisce di avere sviluppato con successo una prima e seconda generazione di prodotti con guida senza conducente, e ha in programma di arrivare entro il 2025 alla guida autonoma di livello 4.

Nelle immagini qui sotto vedete il suv Omoda 5 che dovrebbe fare la sua comparsa anche nostro paese.

