Prime Day, sconti su tastiere Logitech per iPad

Se avete un iPad e vi serve una tastiera è il momento giusto di fare “un giro” su Amazon. In occasione del Prime Day il grande rivenditore on line ha messo in sconto numerose periferiche per la maggior parte dei tablet Apple, prodotti di alto livello perfetti per usare iul tablet Apple quasi come se fosse un computer portatile.

Nella lista ci sono prodotti tra i più disparati, alcuni con sconti importanti fino a quasi il 50%. È il caso della Logitech Combo Touch per iPad Pro da 12,9″ che è una tutto in uno, fa da custodia, tastiera e ha anche una trackpad integrata e che si paga solo 119 € invece che 229 €. Di questa tastiera esiste anche a versione per iPad Pro 11″ e iPad Air che comprate anche qui in forte sconto: 109 euro invece che 154,99 €.ì oppure per iPad dalla 7ª alla 9ª generazione che pagate sempre 109 €

Quelle appena elencate sono tastiere che si collegano all’iPad con lo Smart Connector, quindi non hanno bisogno di configurazione e di alimentazione ma in sconto trovate anche la Sim Folio per iPad sempre dalla settima alla nona generazione. Questa è una tastiera Bluetooth con batteria ricaricabile ma costa solo 49,99 € invece che 103 €

Se volete restare su tastiere Bluetooth più tradizionali e per questo compatibili anche con altri dispositivi che potrebbero essere degli iPhone, dei Mac o anche dei PC, Amazon sconta la Logitech K780 che nasce specificatamente per dispositivi mobili e costa 64,99 € invece che 103,99 € e anche la Logitech K380 (27,99 € invece che 46,99 €) e la KeysToGo (39,99 € invece che 69,99 €)

