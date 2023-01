Pronto l’update a macOS Ventura 13.2

Apple ha rilasciato l’aggiornamento a macOS Ventura 13.2, update per l’ultimo sistema operativo di Cupertino per Mac, rilasciato a ottobre.

L’update a macOS Ventura 13.2 arriva a circa tre mesi alla prima versione ufficiale del nuovo sistema e integra fix legati alla sicurezza e alcune novità.

La Mela spiega che l’update a macOS Ventura 13.2 include le chiavi di sicurezza per l’ID Apple che consentono agli utenti di migliorare la protezione dell’account grazie alla richiesta di una chiave di sicurezza fisica come parte della procedura di accesso basata sull’autenticazione a due fattori sui nuovi dispositivi. Sono stati risolti alcuni bug con l’app Freeform e risolto un problema con VoiceOver che in alcuni casi scrivendo non offriva il feedback audio.

La protezione avanzata dei dati per iCloud espande a 23 il numero totale di categorie di dati di iCloud protette tramite la crittografia end‑to‑end, inclusi i backup iCloud, Note e Foto. In questo modo, le tue informazioni rimarranno al sicuro anche nel caso in cui si verifichi una violazione dei dati sul cloud.

Per scaricare l’aggiornamento, basta aprire Impostazioni di Sistema, da qui la sezione “Generali”, fare click su “Aggiornamento software”, attende la verifica e installare gli aggiornamenti proposti.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo con suggerimenti su come prepararsi PRIMA di passare a macOS Ventura e le indicazioni su quali Mac è possibile installarlo. A questo link tutti i nostri articoli dedicati al nuovo sistema operativo per macOS.