Coupon sconto del 30% per tre cavi USB-C, perfetti per iPhone 15 e MacBook Air a solo 6,99€

Con il lancio degli iPhone USB-C diventa molto interessante questa offerta che trovate oggi su Amazon grazie alla quale potete comprare tre cavi di differente lunghezza a 6,99 € grazie ad un coupon

Stiamo parlando di cavi Raviad, un produttore molto qualificato e tra i migliori su Amazon quando si parla di accessori specifici per il mondo degli smartphone. I cavi USB-C in offerta sono di ottima qualità. Sono realizzati con rivestimento in maglia intrecciata, giunti flessibili, e un nucleo in fibra di aramide che anno luogo a un cavo resistente in modo da durare molto a lungo.

Ogni cavo viene fornito con una cinghia pratica e di alta qualità per aiutarvi a organizzare i cavi in modo più semplice.

I cavi di Iniu sono specifici per smartphone. Il trasferimento dati arriva infatti a 480 Mbps. Per queste ragioni rappresentano i cavi ideali per i nuovi iPhone oltre che per tutti i cellulari Android oltre che per tanti altri dispositivi; ma visto che la velocità di carica tocca i 60W, sono perfetti anche per MacBook Air, come cavo di ricarica alternativo a quello Magsafe se è questa la porta del vostro Mac, oppure un iPad.

Il pacchetto include tre cavi di differenti misure: da 0,30, da 1 e da due metri. In pratica il set è perfetto per l’auto, la scrivania e nel caso vogliate usare lo smartphone mentre si ricarica, seduti sul divano o a letto.

Questi cavi costerebbero 9,99€. Ma se applicate un codice che trovate nella pagina li pagate solo 6,99€