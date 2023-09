Lo smontaggio iPhone 15 Pro rivela capacità batteria e altri dettagli

Il canale YouTube PBKreviews ha smontato un iPhone 15 Pro, permettendo di vedere l’interno del dispositivo e conoscere dettagli su come procedere al “teardown” e qual è la capacità della batteria.

Il filmato parte svitando due viti ai lati del connettore USB-C, collocando poi delicatamente il dispositivo nell’alloggiamento di uno strumento che facilita la rimozione dello schermo e aiutandosi con una sorta di plettro per la rimozione dell’adesivo tra schermo e scocca.

Sollevando delicatamente lo schermo verso il bordo, si accede all’interno; usando un cacciavite dinamometrico bisogna rimuovere le sei viti trilobate dalla copertura della scheda logica, mettere da parte le viti, sollevare la copertura della scheda logica, sollevare l’estremità̀ del cavo flessibile della batteria dal connettore, sollevare le estremità̀ del cavo flessibile dello schermo ed estrarle dai connettori.

A questo punto si può afferrare lo schermo dai bordi, posizionarlo su una superficie piatta e pulita e proseguire man mano con gli altri elementi.

La disposizione dei componenti interni di iPhone 15 Pro è simile a quella di iPhone 14 Pro ma il vetro posteriore nel nuovo modello può essere sostituito più facilmente (anche nei preventivi Apple chiede meno rispetto al precedente modello per eventuali danni).

La capacità della batteria

Per quanto riguarda la capacità della batteria, iPhone 15 Pro integra una batteria da 3274 mAh (dettaglio che era stato già rivelato da un ente di regolamentazione cinese); è di maggiore capacità rispetto a quella da 3200 di iPhone 14 Pro ma Apple indica per tutti e due i dispositivi la stessa capacità in termini di riproduzione audio e video.

Dal filmato si intravedono altri elementi quali il chip A17 Pro. Guide dettagliate al teardown passo passo dovrebbero, come di consueto, arrivare anche da iFixit, sito specializzato nella vendita di componenti e strumenti vari per lo smontaggio.

