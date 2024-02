Carplay, nella beta 4 di iOS 17.4 novità per le informazioni di guida sul cruscotto delle auto

Nella quarta beta del futuro aggiornamento a iOS 17.4 (versione che nel momento in cui scriviamo è stata distribuita ai soli sviluppatori), Apple ha integrato una nuova funzionalità per CarPlay, il software che permette di gestire alcune funzioni dell’iPhone (ascoltare musica, effettuare chiamate, inviare e ricevere messaggi e utilizzare alcune app selezionate) sul display dell’automobile.

La novità è indicata nelle note per gli sviluppatori: sui veicoli CarPlay‌ che supportano questa funzione, è ora presente una opzione nell’app Mappe di Apple che consente di mostrare nella strumentazione di bordo informazioni sulle successive manovre.

Gli utenti Carplay potranno scambiare le informazioni visualizzate sulla schermata principale (quella al centro del veicolo) con quelle sul cruscotto (dietro il volante) con un tap in alto a destra sull’applicazione Mappe.

Apple ha previsto altre novità per CarPlay che saranno sfruttate da produttori di veicoli di fascia alta, ma la novità alla quale accenniamo sopra non ha a che fare con la nuova generazione di CarPlay (che vedremo ad esempio sulle Porsche o le Aston Martin) ma è destinata ai veicoli che supportano il dual screen con Apple Mappe tramite CarPlay.

Apple ha iniziato a integrare il supporto dual screen CarPlay nel 2019 ma questa funzionalità è stata adottata poco dalle case automobilistiche; tra le vetture che sfruttano questa peculiarità, ci sono alcuni modelli di BMW, Polestar e Volvo.

Sempre a proposito di Carplay, tra le stringhe di testo individuate in iOS 17.4, vi sono riferimenti alle Impostazioni Auto (per la gestione degli iPhone associati e al setup del veicolo), alla eventuale telecamera posteriore del veicolo, alle funzionalità di ricarica dell’auto (livello batteria, stato della ricarica, tempo rimasto per il completamento della ricarica, ecc.), funzionalità del climatizzatore (regolazione temperature, velocità dei sistemi di ventilazione, impostazioni sedili riscaldati, volante riscaldato, ecc.), chiusure portiere (spie di blocco/sblocco portiere e altri avvertimenti), media (accesso stazioni radio FM e AM e altre opzioni dedicate), pressione dei pneumatici, dettagli sul viaggio in corso (velocità media, efficienza del carburante, tempo totale trascorso dalla partenza, ecc.).

