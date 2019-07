Le migliori app per attività all’aria aperta per iPhone e iPad

Per ciclisti, escursionisti, pescatori, ma semplicemente per chi desidera vivere pienamente un’estate immerso nella natura, tra mare e monti, ecco una piccola collezione di app per iPhone e iPad: le migliori sette app per attività all’aria aperta. Senza dover immergere il naso continuamente nel proprio iPhone, può essere comunque utile avere a disposizione delle applicazioni come riferimento o guida nelle proprie attività all’aria aperta.

PeakVisor

PeakVisor è una guida che informa in tempo reale su tutte le caratteristiche della montagna che l’utente si trova davanti agli occhi: sarà sufficiente inquadrarle con la camera dello smartphone per ottenere immediatamente a schermo i nomi delle montagne, disegnando il panorama in 3D. PeakVisor , realizzata da una società di sviluppo italiana, Routes Software SRL, è disponibile gratuitamente (con acquisti in-app) per iPhone e iPad su iTunes.

Wikiloc

Wikiloc è l’app gratuita per la gestione di mappe offline in tutto il mondo, a disposizione per essere utilizzare senza connessione dati. L’app permette di creare tuoi percorsi e condividerli con gli amici sui social network, tenere traccia delle attività outdoor su una mappa, e in generale scoprire nuovi percorsi, anche nei luoghi più remoti. Tra le attività supportate dall’app, pronte per essere tracciare, trekking, ciclismo, mountain bike, kayak e oltre 45 ancora. L’app si scarica gratis direttamente a questo indirizzo.

Star Walk 2

Star Walk 2 permette di trovare ed identificare le stelle in tempo reale. Puntando semplicemente il dispositivo (iOS o Android) verso il cielo, si ha cioè l’opportunità di capire qual è quella stella che brilla così tanto di notte oppure scoprire il nome di migliaia di stelle, satelliti, nebulose, pianeti nani, asteroidi e comete. Star Walk 2 è un’applicazione universale per iPhone, iPad ed Apple Watch ed offre anche un pacchetto di adesivi per iMessage. E’ attualmente in vendita su App Store al prezzo di 3,99 euro.

Navionics Boating

Con le app Navionics Boating è possibile gestire le funzioni per rotte, tracce, distanza, marcatori e in generale navigare con carte nautiche con dettaglio identico a quello dei plotter professionali. Grazie alla funzione SonarPhone è possibile visualizzare su smartphone e tablet non solo le carte Navionics ma anche l’ecoscandaglio in contemporanea, indipendentemente dal mezzo impiegato, sia questo un kayak, un gommone o una barca. In questo modo è possibile sapere cosa succede sotto la superficie dell’acqua e identificare le zone più adatte alla pesca. Le app Navionics per iPhone e iPad sono disponibili a partire da questa pagina di App Store.

Fishbrain

Per chi è appassionato di pesca, Fishbrain è l’app giusta: utilizzata da milioni di pescatori, permette di condividere la propria attività di pesca, connettersi con pescatori con gli stessi obiettivi e incontrarsi. A metà tra il social network e l’utility, Fishbrain è gratuita per iPhone e iPad e si può scaricare a partire da questo link.

App Caldo e Salute

Caldo e salute è l’app del Ministero della Salute che permette di consultare i bollettini di allarme sulle ondate di calore, conoscere le linee guida e i servizi di prevenzione adottati regione per regione e città per città, informarsi sui rischi e le raccomandazioni per la salute.

L’app offre in particolare uno sguardo sui livelli di rischio per la salute in ogni città per i tre giorni in cui viene sviluppata la previsione delle ondate di calore. Lo fa attraverso una mappa e una sintesi grafica dei bollettini di facile consultazione dai dispositivi portatili.

L’app del Ministero della Salute, Caldo e Salute, è disponibile gratuitamente su Google Play e su App Store per iPhone e iPad.

Pixlr

Pixlr, app nota nell’ambito fotografico, non aiuterà a trovare i migliori percorsi per il trekking, ma di sicuro permetterà di immortalare i luoghi affascinanti che si raggiungeranno con l’ausilio delle altre app. Tra le tante funzioni, quella che offre la possibilità di comporre collage, così da mostrare in una sola foto i migliori posti visitati. L’app è gratuita per iOS e si scarica direttamente a questo indirizzo.

