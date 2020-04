Appena uscito, sarà nelle mani dei primi fortunati nel giro di poche ore. E’ bene, allora, prima ancora di iniziare ad utilizzarlo nel quotidiano, proteggerlo con una cover protettiva. In questo articolo elenchiamo le migliori cover per iPhone SE 2020, ricordando che tutte le custodie proposte di seguito sono pienamente compatibili anche con iPhone 8 e iPhone 7.

Anzitutto, vi spieghiamo perché il consiglio è quello di utilizzare sin da subito una cover. Fango, pioggia, neve, sabbia, urti e cadute possono compromettere per sempre l’uso del terminale. Senza voler essere così tragici, comunque, l’uso di una cover permette di conservare in perfetto stato, per lungo tempo il proprio iPhone. Questo è utile, non solo perché chi lo possiede vorrà mantenerlo in condizioni da vetrina, ma perché un domani ripagherà nel caso di una vendita tra privati.

Proteggere il dispositivo con una delle migliori cover protettive per iPhone, è la soluzione giusta per evitare o limitare i danni, e conservare il prodotto intatto nel tempo.

Oggi sul mercato sono disponibili così tanti diversi tipi di cover protettive – diversi per ingombro, livello di protezione, prezzo, design – che è diventato davvero semplice trovare la custodia perfetta per il proprio dispositivo e per il tipo di utilizzo, un compito particolarmente importante se si considera che siamo quasi in estate, il periodo delle escursioni fuori porta, della spiaggia e de Trekking. Peraltro, occorre tenere presente che iPhone SE 2020 ha un form factor piccolo e sottile, così che anche l’utilizzo di una cover protettiva non ne appesantirà troppo l’estetica.

Perché comprare una cover protettiva

Anche se gli ultimi iPhone sono ufficialmente certificati IP67, quindi testati e protetti contro polvere ed immersione in acqua da 15 centimetri ad un metro, se per caso doveste avere un incidente con il vostro telefono, Apple non offre garanzie da questo punto di vista, quindi non potrete richiedere un rimborso o la riparazione ad Apple. Apple parla infatti di water resistant e non water proof.

Oltre a questo si deve ricordare che in in genere le cover normali proteggono da leggeri urti e soprattutto dall’usura, mentre un buon numero delle custodie che vedete sotto possono

Proteggere il telefono dall’immersione anche prolungata in acqua

Tutelarlo dalla polvere e dalla sporcizia (spesso sigillano totalmente il telefono)

Impedire che si rompa anche con cadute da altezze significative.

In altri termini, grazie alle diverse cover disponibili sul mercato potrete portate l’iPhone in spiaggia o in barca, o perché no in campeggio, utilizzarlo durante il jogging, usarlo sulla neve, in un contesto lavorativo come officine e cantieri, il tutto senza preoccuparvi di danneggiarlo.

Le Custodie

Custodia in silicone Apple

Naturalmente, in questa classifica non può mancare la cover ufficiale Apple. Sebbene il prezzo non sia certamente tra i più bassi, è una delle cover più apprezzate, perché tra le più semplici e minimali, che alla lunga non stanca. Incrementa dimensioni e peso di iPhone in modo ridotto, ma lo rende più maneggevole e comunque offre un grado di protezione da piccoli urti, ideale dunque per l’utilizzo di tutti i giorni, quando si trasporta il terminale all’interno di una borsa. Progettata da Apple per iPhone SE, ma compatibile anche con iPhone 8 e iPhone 7, la custodia in silicone aderisce perfettamente ai tasti del volume e al tasto laterale, e avvolge le curve del telefono con una morbida fodera in microfibra al suo interno, che protegge ogni millimetro del dispositivo, mentre l’esterno in silicone è liscio e piacevole al tatto. E’ compatibile con la ricarica wireless e come riporta Apple sul sito ufficiale è fatta apposta per proteggere il tuo iPhone da graffi e cadute.

Si acquista direttamente su Apple Store online.

Cover LifeProof waterproof

Tra l cover che proteggono ancor di più il vostro iPhone dalle immersioni c’è anche quella Lifeproof. Oltre alla linea completamente trasparente, che permette al dispositivo di risultare sempre minimale ed elegante, sono disponibili anche le cover waterproof, completamente impermeabili, che possono essere immerse fino a 2 metri di profondità. La versione per iPhone 7/8, quindi anche per iPhone SE 2020, ha un costo al momento di 41,9 euro e si acquista direttamente su Amazon a questo indirizzo.

Cover Spigen

Spigen è tra i brand più noti quando si tratta di cover per iPhone, anche grazie ad un rapporto qualità prezzo d’eccezione. Sul lato posteriore offre una protezione flessibile in TPU, che garantisce una buona resistenza a urti e graffi. Grazie alle cornici rialzate permette di adagiare il dispositivo su una scrivania senza preoccuparsi di graffiare la fotocamera rialzata. E’ dotata della tecnologia Air Cushion per assorbire gli urti dai 4 angoli e offre ovviamente accesso a tutti i tasti laterali. Su Amazon si acquista a 10,99 euro.



Urban Armor Gear Plasma

Se volete rendere il vostro iPhone praticamente indistruttibile, anche a costo di appesantirne l’estetica e nasconderne le forme delicate, la cover UAG è quella che fa per voi. Realizzata in un composito di policarbonato duro e un telaio flessibile, protegge anche il display grazie a un bordo leggermente sporgente. Protegge in modo affidabile da urti, cadute, graffi e sporcizia – testato secondo lo standard militare mil-std-810g 516.6. La struttura a nido d’ape all’interno permette di assorbire gli urti in modo ancor più affidabile. Costa 34,99 euro su Amazon e si acquista da qui.

Cover Mujjo

Come sempre non può mancare in questo nostro elenco delle migliori cover per iPhone, un cenno a Mujjo. Si tratta di un produttore di cover e guanti per smartphone che battaglia per qualità con quelle Apple. Non si tratta di accessori economici, ma la qualità si vede tutta. Anche se ancora in catalogo non sono presenti cover appositamente prodotte per iPhone SE 2020, quella per iPhone 7/8 è pienamente compatibile. Non c’è alcun elemento di disturbo sul display, e tutti i tasti sono ovviamente utilizzabili senza dover rimuovere la custodia. Come sempre, elegantissima, per spiccare in ambienti business, senza rinunciare alla protezione del terminale. Più la si utilizzerà, più la pelle esalterà il dispositivo. Costa 39,45 euro e si acquista da qui.

Cover porta carte di credito

Una cover, oltre a proteggere l’iPhone, può anche offrire impieghi pratici, come quelle che offrono una tasca posteriore per l’inserimento di carte di credito, patente di guida o contanti. Quella che vi proponiamo in questa lista è fatta in parte di pelle, e in parte di tessuto. Il profilo è sottile, che da un lato non sacrifica l’estetica, e dall’atro offre comunque quel minimo di protezione da graffi e urti che non guasta. Peraltro, inclusa vi è anche una pellicole in vetro temperato per lo schermo. Costa appena 12,99 euro e si acquista da questo indirizzo.

Flip cover

Per chi volesse una protezione totale del dispositivo, non dimentihiamo anche le flip cover, ossia quelle che offrono una protezione front retro. Quella doupi è tra le più minimali ed eleganti, che supporta la ricarica wireless e che ha una chiusura con magnete integrato, e che funziona anche come uno stand per poter guardare film e contenuti multimediali.E’ fatta in pelle artificiale, che offre una sensazione molto confortevole al tatto. Costa appena 11,98 euro e si acquista da qui in diverse colorazioni.

Otterbox

Chiudiamo con una custodia Otterbox, marchio di pregio nel mondo delle cover Apple, che spesso realizza cover da vendere esclusivamente tramite Apple Store. Quella che vi proponiamo è tra le più semplici, completamente trasparente, ma con un rivestimento interno in gomma sintetica con imbottitura a nido d’ape attutisce gli urti. Inoltre, grazie al bordo sollevato realizzato in gomma sintetica si ottiene anche una buona protezione per lo schermo. Costa 16,99 euro su Amazon e si acquista da qui.

Ricordiamo che iPhone SE è disponibile in modellli da 64GB, 128GB e 256GB nei colori nero, bianco e PRODUCT(RED), a partire da 499 euro; stesso prezzo anche su Amazon.