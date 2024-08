La batteria sarà uno dei punti di forza di iPhone 16 Pro

Pubblicità

L’iPhone 16 Pro e l’iPhone 16 Pro Max dovrebbero migliorare un aspetto di particolare interesse per gli utenti: la durata della batteria. A riferirlo è il leaker cinese Instant Digital secondo il quale su iPhone 16 Pro vedremo una batteria da 3577mAh e su iPhone 16 Pro Max una batteria da 4676mAh.

Se la batteria da 4676 mAh di iPhone 16 Pro Max sarà confermata, significa che questa avrà una capacità del 5,74% in più rispetto a quella di iPhone 15 Pro Max, una indiscrezione non nuova, con voci già sentite in precedenza; se confermato, questa capacità potrebbe permettere a Apple di portare fino a 30 ore le indicazioni relative alla riproduzione video, un’ora in più rispetto al modello attuale.

Su iPhone 16 Pro è a quanto pare prevista una batteria da 3.577 mAh, ovvero il 9,25% rispetto al 15 Pro. In questo caso le voci sono contrastanti: un diverso “leaker” in precedenza aveva riferito di un più modesto guadagno del 2,5% in termini di capacità (3.335 mAh). In ogni caso, giacché iPhone 16 Pro è previsto con display da 6,3″ (leggermente più largo per ospitare la struttura a tetraprisma della fotocamera) sono credibili le voci che riferiscono di una batteria più capiente.

Per la batteria del modello Phone 16 Pro Max, con display da 6,9 pollici (+0,2) sono circolate in precedenza voci secondo le quali Apple ha previsto una densità maggiore e una disposizione differente che dovrebbe consentire una migliore dissipazione del calore e una migliore modularità.

Altre indiscrezioni sul versante batterie affermano che l’iPhone 16 Pro e l’iPhone 16 Pro Max potrebbero essere caricati più velocemente, con una potenza massima di 40W, rispetto ai circa 27W per i modelli attuali.

Nessuna conferma, invece, della funzionalità di ricarica inversa vista sui dispositivi Android (utile, ad esempio, per ricaricare senza fili lo uno smartwatch tramite il proprio smartphone). A quanto pare, per ora Apple, non offrirà questa possibilità.

Tra i motivi che potrebbero aver spinto Apple ad aumentare la capacità della batteria, la necessità di migliorare l’autonomia visto il previsto maggiore uso che si farà di varie funzionalità AI di iOS 18 (previste successivamente per gli utenti dell’UE).

A inizio luglio è circolata una voce secondo la quale nei futuri iPhone la batteria sarà più facile da sostituire grazie all’elettroadesione.

Di iPhonne 16 Pro Max sappiamo che integrerà un sensore fotocamera più grande e avanzato, con conseguenti migliorie sugli scatti e sulle funzionalità dedicate alla videografia.

Si vocifera che tutti i modelli offriranno 8GB di memoria RAM, microfoni migliori,fondamentali per la nuova versione di Siri potenziata con Intelligenza Artificiale, di un sistema di dissipazione del calore, un display ancora più efficiente dal punto di vista energetico, di 5G Advanced, Wi-Fi 7 e nuove lenti, di zoom periscopico e ovviamente anche di nuovo chip principale.

Interessante anche la voce che fa riferimento a un pulsante dedicato agli scatti, denominato Capture Button, letteralmente Tasto Cattura, per scattare foto e video, in grado di rilevare e rispondere sia alla pressione che al tocco (alla stregua di quanto è possibile fare sulle macchine fotografiche).

Tra le ipotesi c’è anche la possibile integrazione nella variante Pro della tecnologia Face ID sotto lo schermo per fornire una maggiore area di visualizzazione utilizzabile.

Per le anticipazioni sugli iPhone 16 si parte da questa pagina di macitynet.