Le spedizioni dei computer previste in ripresa il prossimo anno

Buone notizie per produttori come Apple ma non solo: gli analisti prevedono una ripresa per le spedizioni dei computer, un recupero che fa seguito al calo fisiologico che si è verificato dopo il boom del 2020 e 2021.

È quanto riportato ne trimestrale Personal Computing Device Tracker di International Data Corporation (IDC), documento che prevede per il 2024 una crescita del 3,7% anno su anno, con 261,4 milioni di spedizioni, superiore ai 259,6 milioni del 2018 ma inferiore ai livelli del 2019.

IDC riferisce che il settore deve ancora affrontare delle sfide, inclusi timori riguardo ai cicli di aggiornamenti, aziende che spingono per un rimando negli acquisti, e budget ridotti anche per il settore dell’istruzione in generale dove in molti mercati non sembrano esserci segnali di ripresa e di conseguenza, per quest’anno le spedizioni sono previste in declino del 13,7% anno su anno rispetto alle 252 milioni di unità dello scorso anno.

“Per diverse ragioni, il mercato dei PC commerciali sta diventando più interessante, scrive Jitesh Ubrani, research manager di IDC Mobility e Consumer Device Trackers. “Dal punto di vista del processore, stiamo probabilmente assistendo al più grande cambiamento nella storia commerciale dei PC, con AMD all’11% di market share ad aprile 2011 e Apple appena sopra il 5% nel 2022”. E ancora: “L’introduzione dell’IA generativa ha portato tutti i responsabili IT a interrogarsi per definire la priorità dei budget; e mentre gli attuali PC non sono in grado di gestire l’AI, lo saranno quelli in arrivo, spostando il confronto su quali dispositivi acquistare per le imprese”.

L’analista riferisce ancora che la scelta di molte aziende di ricorrere ad ambienti di lavoro remoto/ibrido non è scemata e molte ascoltano a questo proposito le richieste dei dipendenti, tenendo conto di opinioni su quali brand acquistare, quanti e quali tipologie di computer acquistare per ambienti di lavoro ibridi.

Parlando ancora delle aziende, Ryan Reith – vice presidente del Gruppo IDC – riferisce che “In questi giorni è difficile non avere conversazioni senza parlare di IA, su come e dove investire. I PC commerciali rimarranno interessanti nei prossimi anni per via di innovazioni nelle tecnologie che aggiungeranno ulteriori elementi nel processo decisionale”; l’analista ricorda ancora che il supporto a Windows 10 terminerà nel 2025 e questo dovrebbe invogliare molte aziende all’aggiornamento, a prescindere la disponibilità della necessità di funzionalità avanzate legate all’AI o meno. Gli analisti vedono in tutto questo una opportunità per Apple, azienda che a loro modo di vedere continuerà a crescere nel settore commerciale.