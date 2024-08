The Legend of Zelda Echoes of Wisdom incanta nel video Nintendo

Pubblicità

Se è vero che Switch 2 è ormai vicina, è altrettanto vero che Nintendo ha in serbo ancora diverse cartucce da sparare per la sua attuale console ibrida. Oltre a Mario & Luigi: Fraternauti alla carica, la multinazionale di Mario è pronta a lanciare The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, uno dei titoli più attesi entro la fine dell’anno, di cui ha appena rilasciato un lungo video gameplay.

La particolarità è che sarà il primo della storica saga che avrà come protagonista la principessa Zelda, anziché Link. Il video, della durata di sei minuti, è incentrato sull’esplorazione di Hyrule e offre un’anteprima di quello che sarà il regno a disposizione dei giocatori e, soprattutto, della mappa da poter esplorare.

Questa, a giudicare dal video sembra completamente nuova, mentre molti pensavano che il gioco avrebbe ripreso la mappa da The Legend of Zelda: A Link to the Past. Non sarà così, per la gioia di molti. Alcuni punti di interesse, tuttavia, sono negli stessi posti, come il castello al centro e le montagne in alto. Le somiglianze, però, terminano qui.

Nel gioco, ovviamente, ci si ritroverà faccia a faccia con alcuni personaggi e città già noti al pubblico di Zelda. Ad esempio, sarà possibile incontrare Goron, Zora e persino visitare la città delle Gerudo, composta esclusivamente da personaggi femminili. Per la prima volta in un gioco di Zelda con visuale dall’alto, sarà possibile addirittura cavalcare un cavallo.

Nel trailer compaiono diversi cavalli, anche se nessuno sembra essere la ben nota Epona. Tuttavia, potrebbe essere presente il cavallo bianco della principessa Zelda visto in Breath of the Wild. Il trailer mostra anche dettagli stravaganti, come negozi di smoothie sparsi per Hyrule, Deku Scrub ossessionati dalle caramelle e altro ancora.

Il video rilasciato da Nintendo è particolarmente lungo e sfiora i sei minuti. In questo filmato c’è spazio per le abilità della principessa e anche per una nuova abilità chiamata Bind, che permette alla principessa di farsi seguire da oggetti e creature presenti nel mondo di gioco, probabilmente per risolvere enigmi.

Come già accennato, il titolo sembra dare particolare lustro a questo fine ciclo della console. Nintendo, a quanto, pare, ha deciso di rilasciare titoli imperdibili proprio in questo periodo, per invogliare gli utenti ad acquistare anche l’attuale console e i suoi giochi. Sembra, però, che potrebbe non riuscire nell’impresa. Ad ogni modo, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom uscirà il 26 settembre prossimo.