Nintendo Switch straccia tutte le console, nessuna come lei

Nintendo conferma, Switch è la sua console più longeva di sempre senza avere un successore. Dal suo lancio globale, avvenuto il 3 marzo 2017, sono passati 2.687 giorni. Dunque, quasi 2.700 giorni, senza che sia stato nemmeno annunciato il successore diretto. Il record precedente apparteneva ad una delle console Nintendo più amate.

Nintendo Switch supera così il record della console più longeva di Nintendo, il NES (o Famicom in Giappone), con i suoi 2.686 giorni senza successore. Adesso, tenendo presente che il prossimo modello non verrà lanciato prima del primo marzo 2025, la Switch potrebbe superare i 2.920 giorni di vita senza l’arrivo di nuovo hardware.

Switch controcorrente

Nintendo Switch ha segnato un passo in controtendenza rispetto a quanto accaduto nel passato di Nintendo. Ed infatti, dall’uscita del NES, l’intervallo tra i lanci hardware era diventato per la casa di Mario progressivamente più breve, fino a quando la console più venduta, il Wii, è arrivata nel 2006, che ha spento 6 candeline sulla torta prima del lancio di Wii U.

Quest’ultimo, rivelatosi uno dei maggior flop di Nintendo, almeno in termini di vendita, è riuscito a restare in pista senza successore per 1.566 giorni, considerando che Nintendo era stata costretta ad accelerare i suoi piani per lanciare, appunto, il Nintendo Switch, che rappresenta di fatto una evoluzione del concetto Wii U.

Di seguito la lista della longevità delle console Nintendo, così come pubblicata da videogameschronicle:

Color TV-Game (1 giugno 1977) – Famicom (15 luglio 1983): 2.235 giorni

Famicom (15 luglio 1983) – Super Famicom (21 novembre 1990): 2.686 giorni

Super Famicom (21 novembre 1990) – Nintendo 64 (23 giugno 1996): 2.041 giorni

Nintendo 64 (23 giugno 1996) – Nintendo GameCube (14 settembre 2001): 1.909 giorni

Nintendo GameCube (14 settembre 2001) – Wii (19 novembre 2006): 1.892 giorni

(19 novembre 2006) – Wii U (18 novembre 2012): 2.191 giorni

Wii U (18 novembre 2012) – Nintendo Switch (3 marzo 2017): 1.566 giorni

Nintendo Switch (3 marzo 2017) – oggi (11 luglio 2024): 2.687 giorni

Le vendite di Nintendo Switch

Nei suoi ultimi risultati finanziari Nintendo ha confermato di aver venduto 141,32 milioni di Switch. Se raggiungerà le sue previsioni di vendita per l’anno in corso (13,5 milioni), Switch sarà vicino a superare il Nintendo DS (154 milioni) e, addirittura, la PlayStation 2 (oltre 160 milioni), così da candidarsi come la console più venduta della storia.

C’è da dire che, sebbene le numerose anticipazioni su Nintendo Switch 2, l’attuale console non sembra soffrire il peso degli anni. A maggior ragione considerando i titoli Mario, Zelda e Metroid in arrivo a breve.