Switch, Mario e Zelda superano le previsioni Nintendo

A quasi sette anni di età, e a ridosso (si spera) della presentazione del successore diretto, Nintendo Switch ha ancora tanto da capitalizzare, fino a superare le previsioni Nintendo, tando che ora il colosso giapponese dei videogiochi ha aumentato le previsioni di vendita per l’anno fiscale in corso.

Nel comunicato dei risultati del terzo trimestre, l‘azienda ha annunciato che prevede di vendere 15,5 milioni di unità di Switch anziché i 15 milioni inizialmente previsti. Questo incremento fa seguito a un aumento delle vendite nette nel terzo trimestre di 29,9 miliardi di yen giapponesi (circa 201,1 milioni di dollari) rispetto alle previsioni di Nintendo e a un aumento dei profitti netti di 6,4 miliardi di yen giapponesi (circa 43,1 milioni di dollari).

Tuttavia, va notato che nonostante le vendite nette del terzo trimestre migliori del previsto, il dato è comunque inferiore del 6% rispetto allo stesso periodo del 2022. Alcuni giochi di lunga data e nuovi giochi stanno probabilmente alimentando le vendite aggiuntive di Switch.

Ad esempio, Super Mario Bros. Wonder di Nintendo è uscito ad ottobre e ha venduto 11,96 milioni di unità. Poi c’è stato il film Super Mario Bros., uscito ad aprile nei cinema, che ha suscitato interesse per vecchi titoli come Mario Kart 8 Deluxe e nuovi lanci del 2023 come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Le previsioni di vendita migliorate di Switch arrivano mentre i giocatori attendono con impazienza il successore diretto. Sebbene Nintendo non abbia ancora rilasciato informazioni ufficiali al riguardo, si ipotizza che la nuova console verrà lanciata già quest’anno.

Aspettando con trepidazione Nintendo Switch 2

Addirittura, alcuni sviluppatori avrebbero già effettuato alcune prove con il successore Nintendo Switch 2, durante una presentazione a porte chiuse in occasione del Gamescom nell’agosto 2023.

In quella sede, si vocifera, ci fu la possibilità di provare una versione di The Legend of Zelda: Breath of the Wild con un frame rate e una risoluzione più elevati rispetto a quella su Nintendo Switch attuale. La demo avrebbe anche mostrato Unreal Engine 5 per il prossimo Switch, il supporto al ray-tracing, la tecnologia di upscaling DLSS di NVIDIA e una qualità visiva simile addirittura a quella di PS5 e Series X.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Nintendo sono disponibili da questa pagina. Tutte le notizie che parlano di console e videogiochi sono disponibili a partire dai rispettivi collegamenti.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Nintendo sono disponibili da questa pagina. Tutte le notizie che parlano di console e videogiochi sono disponibili a partire dai rispettivi collegamenti.