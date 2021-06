Arrivano le scarpe LEGO Adidas riprodotte nei minimi dettagli

Dalla collaborazione tra adidas Originals e il gruppo LEGO arrivano due nuove interpretazioni dell’iconica sneaker Superstar: la scarpa Adidas che gli amanti dei mattoncini colorati non potranno certamente lasciarsi sfuggire. Insieme al modello adidas Originals LEGO Superstar, viene lanciata una Superstar costruibile in mattoncini LEGO che rappresenterà una nuova aggiunta alla collezione di sneakers dei fan.

La costruzione enfatizza gli elementi iconici di entrambi i marchi, così che il risultato restituisce l’estetica iconica di adidas, con quella degli inconfondibili mattoncini del marchio LEGO.

Riprendendo la sua tradizionale silhouette, la sneaker LEGO Superstar è quella in formato adulto, e presenta una classica costruzione in pelle bianca e nera con tre strisce personalizzate, la punta a conchiglia e la linguetta sul tallone. Il tutto viene riprodotto in modo accurato, e le scarpe sono realizzate per emulare perfettamente il modello a mattoncini LEGO. Il nuovo look è poi completato da inserti in lamina d’oro.

La scarpa arriverà anche in una taglia per bambini, completando la collezione per tutta la famiglia con un colorato e giocoso tocco LEGO. Il set include 17 elementi LEGO extra per scegliere se costruire la scarpa destra o quella sinistra e per rendere il risultato ancor più reale sono compresi anche veri lacci, infine anche una autentica scatola di scarpe.

Il modello misura 12 cm di altezza, 27 cm di lunghezza e 9 cm di larghezza, con un espositore e una placca: questo modello sarà apprezzato da chiunque ami il marchio adidas e gli oggetti da collezione streetwear, oltre che dai fan di LEGO.

Il modello LEGO adidas Originals Superstar 10282 sarà disponibile dal primo luglio in esclusiva nei LEGO store e nel negozio online, nei negozi adidas e sullo store adidas online e nei negozi adidas, mentre dal primo settembre sarà disponibile anche in tutti i rivenditori LEGO, al prezzo consigliato di 89,99 euro.

Per tutte le notizie che ruotano attorno al marchio LEGO il link da seguire è direttamente questo.