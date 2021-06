Flsun Q5, la stampante 3D auto livellante e scheda 32bit in offerta a 193,66 euro

Amanti del fai da te e della stampa 3D, in offerta lampo la stampante Flsun Q5, a 193,66 euro: a questo prezzo è una delle stampanti con dimensioni di stampa più grandi. Per non farvela sfuggire a questo prezzo non vi resta che cliccare a questo indirizzo.

Per restare in tema di dimensioni, la stampante offre stampe fino a 200 x 200 mm, più grandi di altre stampanti delta 3D. Al suo interno propone una scheda madre a 32 bit, controller potente, più veloce e più stabile nella stampa. Integra uno schermo touch a colori, chiaro e facile da usare.

Non mancano le più classiche funzioni di ripresa stampa, dopo una interruzione indesiderata. Facile da livellare, grazie ad un sistema di auto livellamento, propone un estrusore in titanio, oltre al supporto per stampare filamenti flessibili. E’ adatta anche ai neofiti, perché facile da montare, veloce da installare.

Quanto al processo di auto livellamento, la stampante riesce a verificare 27 punti per volta, così da adottare un livellamento in tempo reale, in grado di compensare eventuali vibrazioni.

Inoltre, Flsun Q5 è adatta anche a chi necessità di una stampante più professionale, perché può essere aggiornata con il drive TMC2208, per una stampa in assoluto silenzio, in grado di eliminare i rumori.

Solitamente Flsun Q5 ha un prezzo di listino di circa 277 euro, ma al momento la si può acquistare in sconto a 193,66 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche Paypal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti Paypal in caso di necessità.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.