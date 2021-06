Tim Cook esalta le protezioni privacy iOS 15 in video

«Per Apple, la privacy è un diritto umano fondamentale»: esordisce così Tim Cook in un nuovo video che Apple ha pubblicato nei propri canali europei su YouTube, disponibile anche su quello italiano con i sottotitoli nella nostra lingua, nel quale magnifica le caratteristiche relative alla privacy che saranno introdotte con iOS 15 questo autunno. «Ci impegniamo ogni giorno per integrarla in tutto ciò che creiamo ed è alla base del nostro modo di progettare e realizzare ogni prodotto e servizio che proponiamo».

«Altre aziende vedono i clienti come prodotti e raccolgono sempre più informazioni personali» attacca Tim Cook. «Noi invece continuiamo a credere che la tecnologia debba essere al servizio delle persone. Per questo abbiamo introdotto tantissime funzioni che offrono agli utenti più trasparenza e la possibilità di scegliere come i loro dati vengono raccolti, usati e condivisi. Nuovi strumenti come le schede privacy e i controlli per il tracking trasparente sono ottimi esempi perché danno alle persone più informazioni, più scelta e più trasparenza sull’utilizzo dei loro dati».

«Sappiamo che la privacy è essenziale per i nostri utenti in Europa e nel resto del mondo. Perciò continuiamo ad alzare l’asticella con nuovi strumenti che danno alle persone il pieno controllo sulla gestione dei propri dati». Fatta questa premessa, il video passa a mostrare alcuni stralci tratti dalla Worldwide Developer Conference WWDC21, quando Craig Federighi e altri dirigenti e ingegneri di Apple hanno mostrato alcune delle funzionalità inerenti all’argomento, tra cui ad esempio il modo in cui viene protetta la posta, quale rapporto c’è tra la privacy e le applicazioni, come Siri lavora in maniera offline e tutto il resto.

«Queste nuove funzioni per la privacy sono solo le ultime in una lunga serie di innovazioni sviluppate dal nostro team per migliorare la trasparenza e offrire il pieno comando sui propri dati» dichiara Tim Cook a conclusione del video. «Sono funzioni che daranno alle persone più serenità offrendo un maggiore controllo, e la possibilità di usare la tecnologia senza preoccuparsi di chi potrebbe spiare le informazioni private. Il nostro impegno in Apple è consentire a tutti di decidere come verranno usati i propri dati e integrare privacy e sicurezza in tutto quello che facciamo».

«Apple conferma la sua leadership nel campo della privacy rafforzando il suo impegno e incoraggiando un cambiamento positivo nell’intero settore» sottotitola il video. «In occasione della WWDC 2021 sono state annunciate nuove funzioni per la privacy in iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey, watchOS 8 e iCloud. Queste novità sono progettate per consentire a ogni utente in Europa e nel mondo di controllare e gestire meglio l’accesso ai propri dati».