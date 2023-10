Leica Sofort 2 è la fotocamera instantanea dal prezzo sorprendente

A sette anni di distanza Leica lancia la seconda generazione della serie Sofort: la nuova fotocamera Leica Sofort 2 è una istantanea ibrida perché dotata di memoria interna così da non dover stampare necessariamente tutte le foto scattate, ma con la possibilità di trasferirle comunque su carta in pochi minuti o inviarle direttamente sullo smartphone per la condivisione social.

Sulla stampa

C’è lo schermo LCD TFT da 3″ per rivedere gli scatti prima dell’eventuale stampa, verso cui si procede tirando una leva che per forma e movimento ricorda quella di avanzamento dei fotogrammi del rullino nelle vecchie macchine a pellicola.

Prima di stampare una foto è possibile applicare uno dei dieci effetti creativi inclusi e scegliere tra dieci filtri per la pellicola. Le immagini vengono riversate su pellicole Sofort color film mini, con dimensioni di stampa pari a 6,2 x 4,6 centimetri (bordi esclusi).

Dati tecnici

Per le foto usa un sensore CMOS da 1/5″ da 4,9 MP su obiettivo Leica Summar f/2 da 28 mm equivalenti su FF, generando immagini da 1.600 x 600 pixel. Nella realizzazione di scatti di buona qualità l’utente viene aiutato da autofocus, bilanciamento automatico del bianco e compensazione dell’esposizione. Si può scegliere il livello ISO tra 100 e 1600 e la velocità dell’otturatore, che va da 1/4 a 1/8.000 di secondo.

Purtroppo non c’è il mirino, perciò l’inquadratura si controlla tramite lo schermo, mentre per centrare i selfie ci si aiuta col piccolo specchietto integrato nel frontale della macchina.

Rispetto alla prima versione cambia anche la gestione dell’alimentazione: anziché una batteria rimovibile qui ce n’è una ricaricabile via USB-C che promette 100 scatti con una sola carica, che si ottiene in circa 3 ore poiché l’energia viaggia a soli 5 Watt.

Leica Sofort 2, disponibilità e prezzo

Il punto forte è il prezzo, specie perché si tratta di una Leica: di listino costa infatti 379 €, quindi in linea con le altre istantanee presenti sul mercato. Arriva in Italia e in altri paesi il 9 novembre. Le pellicole invece si vendono a pacchetti da 10 a 10 €.

