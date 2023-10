Film Sony su PS4 e PS5 100 titoli gratis per gli utenti Premium

Sony ha appena annunciato una serie di novità interessanti per tutti i possessori di console PlayStation 4 e PlayStation 5: a partire da adesso, su entrambe le console è possibile scaricare l’app con cui guardare in streaming tutti i film presenti nel suo catalogo.

Parliamo di più 2.000 titoli che fino ad oggi si potevano comprare o noleggiare sui televisori Bravia e Xperia attraverso l’app Bravia Core e che ora finiscono anche su PS4 e PS5 attraverso l’omonima app che, entro il prossimo anno, cambierà nome in Sony Pictures Core.

Streaming in 4K a 80 Mbps

Chi ha una PS5 può addirittura beneficiare dello streaming IMAX Enhanced che tramite la tecnologia Pure Stream di Sony può arrivare fino a 80 Mbps in 4K (per paragone, per questa risoluzione Netflix offre massimo 25 Mbps in streaming), il che significa praticamente guardare i film in streaming quasi ai livelli dei dischi Blu-Ray.

Va comunque tenuto a mente che «per la visione in IMAX sono richiesti un minimo di 9 Mb/s per le console PS5 e 2 Mb/s per le console PS4».

Accesso anticipato e omaggi

Oltre ai film tramite l’app gli utenti delle console PS4 e PS5 ottengono anche una finestra di accesso anticipato per l’acquisto dei film in uscita che garantisce anche alcuni bonus per i giochi correlati. Ad esempio al momento si possono pre-ordinare subito Gran Turismo e ottenere crediti di gioco per Gran Turismo 7, utilizzabili per acquistare perfino le auto presenti nel film.

Su questo Sony punta davvero molto, con diversi anni spesi nel tentativo di trasformare quanti più videogiochi possibili in film e serie TV, così da fidelizzare i propri clienti e mantenerli all’interno del suo recinto.

Film gratis per gli abbonati Sony PlayStation Plus

Per finire, pare che Sony abbia finalmente ascoltato tutte quelle persone che chiedevano l’accesso gratuito ai suoi film: per tutti gli abbonati PlayStation Plus Premium e Deluxe infatti l’app garantisce l’accesso a 100 film senza costi aggiuntivi e senza pubblicità, con un catalogo che varierà periodicamente (ad esempio adesso tra i tanti si possono guardare Looper, Kingsglaive: Final Fantasy XV, Elysium e Resident Evil Damnation).

In futuro – dicono – gli abbonati beneficeranno anche di altri vantaggi, così da invogliare maggiormente la sottoscrizione dell’abbonamento. L’inclusione di questo servizio senza costi aggiuntivi va tuttavia contestualizzata col recente aumento dei prezzi (avvenuto anche in Italia) degli abbonamenti Sony PlayStation, giustificato proprio come una necessità per «continuare a offrire giochi di alta qualità e vantaggi extra» agli abbonati.

