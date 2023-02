L’elettroutensile Jacklife per lavoretti domestici a soli 6,51 €

Generalmente un elettroutensile è lo strumento preferito di chi si diletta nei lavori di bricolage e fai-da-te, ma al prezzo in offerta di 6,51 € comprare quello di Jacklife diventa un acquisto obbligato anche per chi non si intende affatto di artigianato.

Perché oltre al fatto che non è mai troppo tardi per imparare, può capitare a tutti di dover levigare un mobile che si è appena ammaccato, o aggiustare un giocattolo che si è rotto cadendo. E un attrezzo del genere, a questo prezzo scontatissimo, capace di forare, rettificare, affilare, tagliare, pulire, lucidare, levigare, fresare, intagliare, e incidere con facilità svariati materiali può sicuramente tornare utile in diverse occasioni.

Chi è del settore invece avrà già capito che si tratta di una specie di gemello del Dremel, nel caso specifico però non funziona a batteria ma c’è il filo (che a vedere bene non è affatto un malus, perché non ci sarà una batteria che si scarica all’improvviso e che esige dei tempi di ricarica per potersi rimettere a lavoro, e che non è soggetta ad usura nel tempo).

In confezione ci sono varie punte che, montate nel mandrino, permettono di consumare piccole aree e modellare oggetti in legno e plastica con estrema facilità e portare così a termine lavori di precisione.

La promozione

Chi intende acquistare l’elettroutensile Jacklife come dicevamo al momento lo trova in sconto: anziché 23,47 € si può risparmiare il 72% pagandolo soltanto 6,51 €. Nel prezzo come dicevamo sono inclusi decine di accessori tra punte per trapano, dischi e spugne per levigare, tagliare e tanto altro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.