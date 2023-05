Lenovo, i PC soffrono e gli utili crollano del 75%

Lenovo – il più grande produttore di PC al mondo – ha annunciato i risultati dell’intero anno, con un fatturato del Gruppo pari a 62 miliardi di dollari e un utile netto di 1,6 miliardi di dollari.

Il sito The Register evidenzia un rilevante calo di entrate e profitti per l’ultimo trimestre dell’anno fiscale 2023 che si concluso il 31 marzo 2023 con un fatturato trimestrale di 12,6 miliardi di dollari il 24% in meno rispetto all’anno precedente e utili al lordo delle imposte in calo del 75%, pari a 130 milioni di dollari con oneri legati alla ristrutturazione del personale.

Intelligent Devices Group – divisione che si occupa di PC e gadget smart – sembra essere quella più colpita, con ricavi scesi a 9,79 miliardi di dollari rispetto ai 14,69 miliardi di dollari dell’anno precedente. Stando a dati riferiti da Gartner, le spedizioni PC nel Q1 sono diminuite del 30% in tutto il settore e diversi marchi hanno dovuto predisporre sconti per incentivare le vendite.

Nel precedente trimestre Lenovo aveva riportato la prima flessione dei profitti in tre anni, escogitando un piano per risparmiare 850 milioni di dollari in costi fissi. Una delle leve previste per risparmiare è stata la riduzione del personale. Nell’ultimo trimestre si è cercato inoltre di spingere divisioni quali server e i servizi tech.

L’area Infrastructure Solutions Group è cresciuta con un fatturato complessivo di 2,2 miliardi di dollari nell’ultimo trimestre, in salita rispetto ai 1,408 miliardi dell’anno precedente; questa divisione è quella che si occupa della vendita di server e affini a grandi aziende e fornitori di servizi cloud.

Il Gruppo prevede che il mercato dei PC in generale e quello dei dispositivi smart riprenderà la crescita di anno in anno a cominciare dalla seconda metà del 2023 e che il mercato dei servizi IT vedrà una crescita relativamente elevata.

Apple ha annunciato i risultati del secondo trimestre fiscale 2023 a inizio maggio, riportando un fatturato trimestrale pari a 94,8 miliardi di dollari, in calo del 3% rispetto all’anno precedente.