Mini registratore vocale facile da nascondere in offerta a 17,75 €

Col mini registratore vocale attualmente in promozione vi dimenticate di tutti gli altri, non solo perché offre prestazioni paragonabili a molti altri, ma perché ci riesce con ingombri ridottissimi.

Il maggiore punto di forza sono infatti le sue dimensioni: è largo 3 centimetri, alto 4, ed è spesso soltanto 6 millimetri. Praticamente lo infilate persino in un taschino del portafoglio, e nel frattempo registrate tutto quello che volete senza dare nell’occhio.

L’involucro esterno è robusto in quanto costruito in lega di zinco anziché la solita plastica, perciò resiste anche se vi ci sedete sopra per sbaglio, e per funzionare non ha bisogno di niente, se non di essere prima ricaricato come un cellulare.

Usa infatti una batteria che si carica completamente in circa un’ora e promette fino a 20 ore di registrazione continuata, oppure fino a 8 ore se si usa per riprodurre le registrazioni e gli altri file presenti nella memoria.

C’è infatti da 8 GB, 16 oppure 32 GB, tanto spazio che volendo si può utilizzare anche per caricarci dentro la propria musica e usarlo come un lettore MP3 super-leggero per gli allenamenti (il trasferimento dati avviene tramite collegamento OTG con qualsiasi smartphone Android).

Per quanto riguarda le prestazioni, è un eccellente alleato per le registrazioni in svariati contesti, dalle conferenze allo studio e via dicendo. Oltre infatti a stampare data e ora nel nome del file può avviare automaticamente la registrazione non appena rileva un rumore, e se lo si spegne per errore prima di chiudere salva da solo quel che ha registrato fino a quel momento (registra a 192 kbps in MP3, WMA o WAV).

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 64,19 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 72% andando a spendere soltanto 17,75 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

