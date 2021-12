realme annuncia l’evento speciale GT 2 Series

L’ormai noto marchio realme annuncia il GT 2 Series Special Event, che si svolgerà il prossimo 20 dicembre per annunciare in anteprima mondiale innovazioni su materiali eco-friendly per smartphone, sul comparto fotografico e sulle tecnologie di comunicazione.

Non è ormai un mistero che realme si è imposto velocemente come uno leader nell’innovazione del settore smartphone, introducendo tecnologie all’avanguardia nei materiali eco-compatibili. Ad oggi il giovane brand è presente nella top 6 mondiale, mantenendo un forte slancio nell’espansione globale.

In quella che può essere definita la prima serie premium del marchio, realme collaborerà ancora una volta con il designer industriale di fama mondiale, Naoto Fukasawa, alla ricerca della miglior combinazione possibile tra tecnologia ed estetica, modernità e tradizione, funzionalità e sostenibilità.

Inoltre, realme e Naoto Fukasawa andranno oltre al design, impiegando materiali eco-fiendly innovativi, una prima assoluta nel campo degli smartphone. Questo materiale ecologico, spiega la società, è in grado di ridurre le emissioni di carbonio del 63% per Kg, pur rimanendo forte e durevole come i materiali tradizionali.

Ovviamente ulteriori informazioni su realme GT 2 Series saranno svelate in seguito. Vi terremo aggiornati su questo particolare evento. Ricordiamo che negli scorsi giorni, subito dopo la presentazione da parte di Qualcomm, realme ha anticipato che il prossimo GT 2 Pro sarà tra i primi smartphone Android dotato del processore Snapdragon 8 Gen 1 di ultima generazione.

In questo articolo trovate tutto su realme 9i con schermo da 120HZ proposto al prezzo di listino di solamente 199 euro. Nel frattempo se volete approfondire tecnologie e prodotti di questo giovane marchio, che al momento offre un ottimo rapporto qualità prezzo, con smartphone competitivi a prezzi abbordabili, è possibile partire da questa pagina di macitynet.