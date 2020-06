Lexar presenta il lettore di schede CF con USB-C

Per scaricare foto e video presenti nelle schede CF ora c’è un nuovo lettore super-veloce con USB-C. E’ di Lexar ed è progettato proprio per consentire il trasferimento rapido di immagini RAW e video in 4K registrati con le fotocamere e le videocamere che utilizzano le ottime schede di memoria CFexpress di tipo B di Lexar (ma anche quelle prodotte da altre aziende) su tutti i dispositivi di ultima generazione come smartphone, tablet e computer dotati per l’appunto di una presa USB-C.

Secondo i dati riportati nella scheda tecnica è in grado di raggiungere i 1.050 MB/s di velocità in lettura, risultando perciò una valida soluzione non solo per l’elaborazione dei file una volta rientrati in studio ma anche sul campo, magari per riversare rapidamente tutti gli scatti su un disco esterno e tornare subito operativi dietro la fotocamera. E’ infatti piuttosto compatto, perciò trovargli posto in una tasca dei pantaloni o nella propria borsa contenente tutta l’attrezzatura fotografica non dovrebbe essere un problema.

La porta USB-C in dotazione supporta lo standard USB 3.1 di seconda generazione e non essendoci spinotti sporgenti o cavi assemblati, è promessa una maggiore durabilità nel tempo. Basta infatti munirsi di un qualsiasi cavo con doppia spina USB-C da collegare al dispositivo sul quale riversare i file da un lato e al lettore di schede dall’altro. Attraverso poi l’apposito scompartimento per schede CF basterà inserire la scheda di memoria e procedere con il trasferimento dei file.

Si può usare anche con cavi dotati di spina USB-C da un lato e USB-A dall’altro per trasferire i file sui computer di vecchia generazione e presumibilmente dovrebbe funzionare anche con i cavi USB-C / Lightning per consentire l’accesso ai file delle schede CF direttamente da iPhone (ma questa è una nostra ipotesi, nel comunicato stampa non è scritto) attraverso l’app File di Apple.

Il lettore USB 3.1 CFexpress Lexar Professional è già in vendita nei negozi al prezzo di 64,90 euro. Su Amazon è invece già possibile acquistare le schede Lexar CFexpress di tipo B compatibili: sono disponibili nei tagli da 64 GB a 204,99 euro, 128 GB a 338,99 euro, 256 GB a 499 euro e 512 GB a 624,99 euro.