Telegram si aggiorna: nuovo editor dei media, GIF migliorate e tante nuove funzioni

Telegram si aggiorna, proponendo all’utente tante novità, tra cui il nuovo editor dei media, GIF ancor migliorate e altro ancora. Ecco tutte le novità dell’aggiornamento a uno dei client di messaggistica più utilizzati.

Da adesso, toccando l’icona del pennello quando si invia una foto o un video si potrà aprire l’editor dei media, la cui qualità è stata migliorata, potendo anche modificarne alcuni parametri, come la luminosità o saturazione. Ancora, dopo l’aggiornamento, l’utente potrà aggiungere disegni, testo o sticker ai media, oltre a poter aggiungere sticker animati su foto o video. Le foto con sticker animati diventeranno automaticamente delle GIF.

Ancora, l’utente potrà anche ingrandire le foto o i video per un disegno ad alta precisione.

L’ aggiornamento porta con sé un nuovo pannello GIF, con tempi di caricamento notevolmente migliorati per le GIF nel pannello. L’utente potrà adesso trovare rapidamente le GIF nelle sezioni basate sulle emoji che riguardano le emozioni più popolari. Nella scheda in primo piano si troveranno, invece, le reazioni della giornata. Mantenendo premuto su qualsiasi GIF nei risultati di ricerca la si potrà aggiungerla alla propria collezione.

Anche l’interfaccia diventa adesso più elegante, potendo inviare, modificare ed eliminare i messaggi con nuove animazioni fluide. Anche il lettore video è adesso migliorato, con controlli che scompaiono dopo 3 secondi, lunghe didascalie che spariscono velocemente, e video sotto i 30 secondi che vengono messi in loop.

Ancora, altre novità riguardano cartelle flessibili: tenendo premuto su una chat nella lista chat la si aggiungerà a una cartella.

