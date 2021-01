Da Philips Hue il nuovo dimmer switch esterno e due nuove lampade

Philips Hue sta per lanciare altri tre nuovi prodotti sul mercato oltre al relais da incasso Hue Wall Switch di cui vi abbiamo parlato su questa pagina: a fine gennaio arriveranno nuova luce da esterni, una versione rinnovata di un prodotto già in vendita e, come vi avevamo anticipato, un ridisegnato interruttore dimmer.

La prima delle tre novità è l’interruttore dimmer switch Philips Hue ridisegnato che offre le familiari funzioni di luminosità e potenza, ma che integra adesso un pulsante Hue che consente di attivare immediatamente una scena di illuminazione preferita o di adattare le luci all’ora del giorno. Il dispositivo wireless può essere posizionato su una piastra a muro, ma si attaccherà anche al frigorifero o a qualsiasi altra superficie magnetica.

L’interruttore dimmer riprogettato offre un controllo wireless intuitivo per l’illuminazione Philips Hue senza utilizzare l’app. Oltre ad attenuare o illuminare la stanza, l’interruttore dimmer consente agli utenti di impostare le loro scene di luce preferite o di ottenere la luce migliore in base all’ora del giorno.

Vi ricordiamo che i tasti dello switch come per il precedente modello possono essere esposti su Homekit e funzionare per l’accensione di altre luci e dispositivi gestibili dal sistema domotico di Apple.

Philips Hue dimmer switch versione 2021 a 19,95 €

la seconda novità è l’arrivo di una nuova lampada Philips Hue: il nome di Amarant, ed è un faretto da esterno pensato per colorare le pareti con la luce.

Il nuovo faretto lineare Philips Hue Amarant consente agli utenti di lavare le pareti esterne con la luce per creare l’atmosfera giusta nel loro giardino, indipendentemente dalla stagione. L’effetto wall washing con luce vibrante in milioni di colori è intensificato dallo scudo in metallo e ravviva l’aspetto e la sensazione di un muro bianco in giardini o balconi.

Amarant può essere montato a pavimento o capovolto su un tetto a sbalzo per portare la decorazione luminosa per esterni al livello successivo. Come parte della collezione di apparecchi di illuminazione LowVolt, è facile da installare ed estendere con più dispositivi per personalizzare completamente l’atmosfera del tuo spazio esterno.

Philips Hue Amarant a 149.99 €

L’applique per esterni Philips Hue Appear presenta una finitura in acciaio inossidabile spazzolato e un facile montaggio Anche uno dei prodotti Philips Hue più popolari è stato aggiornato: l’interruttore dimmer Philips Hue.

Philips Hue Appear, un’apprezzata applique da esterno, ora presenta una finitura in acciaio inossidabile spazzolato e una facile installazione. L’applique in acciaio inox, che offre un potente effetto di luce fluttuante su e giù in bianco e milioni di colori, conferisce una sensazione di lusso allo spazio esterno. Non c’è bisogno di lottare con i cavi quando si collega l’Appear, ma monta facilmente la luce alla parete utilizzando il connettore a pin, siediti e rilassati.

Philips Hue Appear acciaio spazzolato a 149,99 €

Tutti i 3 prodotti saranno disponibili dal 26 Gennaio in Europa.

Potete trovare tutti i dispositivi della linea Philips Hue su Amazon direttamente a questo indirizzo.

