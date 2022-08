LG entra nella Connectivity Standard Alliance e abbraccia Matter

LG annuncia il suo ingresso nel Consiglio di Amministrazione di Connectivity Standards Alliance, l’organizzazione che si occupa dello sviluppo, implementazione e nella promozione di standard universali in materia di Internet of Things (IoT): così facendo il colosso abbraccia anche lo standard Matter, a cui hanno già aderito tutte le più importanti società di tecnologia, Apple inclusa.

LG porta all’interno dell’organizzazione le proprie esperienze nell’ambito smart home e tecnologie della comunicazione. I membri di LG neoeletti nel Consiglio sono il Chief Strategy Officer, Don Williams, e il Chief Technology Officer, Dr. Sang Kim.

In questo modo LG intende partecipare attivamente ai processi di sviluppo e standardizzazione di Matter – il protocollo open-source IoT dell’Alliance che creerà interconnessione e interoperabilità tra dispositivi domestici smart appartenenti a diverse piattaforme.

Ricordiamo che Matter è il prossimo standard di comunicazione basato sulla tecnologia IP per le tecnologie smart home, attualmente impiegato nella creazione di un ambiente domestico intelligente e aperto in cui prodotti di diversi produttori possano comunicare tra loro e condividere dati, superando del tutto i problemi di compatibilità tra dispositivi.

L’obiettivo di LG è quello di offrire supporto a Matter attraverso le proprie piattaforme smart, come per LG ThinQ e webOS per smart TV. Non solo i consumatori di LG godranno dei benefici dell’impiego di Matter, ma anche i prodotti LG, come elettrodomestici e TV, potranno rafforzare la loro competitività generale.

Attualmente, l’associazione globale dell’Alliance è composta da 500 aziende, e collabora per creare open standard per l’IoT, nel tentativo di trasformare la smart home, che secondo Amazon ha propio bisogno della interoperabilità per sopravvivere. Il debutto di Matter in dispositivi in vendita è previsto entro la fine di quest’anno.

Per tutte le notizie e gli articoli dedicati alla domotica, alla sicurezza, al risparmio energetico, green economy e abitare sostenibile è possibile consultare la sezione dedicata CasaVerdeSmart di macitynet.