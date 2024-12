LG OLED T, il TV che diventa invisibile arriva sul mercato

Pubblicità

Si può giocare con bordi sempre più sottili quanto volete, ma nessun televisore è in grado di offrire un effetto altrettanto spettacolare di LG Signature OLED T: essendo trasparente e anche wireless risulta praticamente invisibile quando è spento, mentre una volta acceso le immagini sembrano fluttuare nel nulla.

Il primo in assoluto era stato svelato al CES 2024, dove ha ricevuto cinque Innovation Awards, ed ora arriva in formato ancora più grande da ben 77 pollici sul mercato USA, per poi essere commercializzato altrove.

In qualsiasi momento con un clic l’utente può passare dalla modalità trasparente a quella opaca, infatti aumentando il contrasto si può utilizzare come un pannello OLED tradizionale.

Ma offre anche una modalità di visualizzazione intermedia denominata T-Bar in cui una barra in basso visualizza notizie, risultati sportivi, lo stato dei dispositivi della casa smart, meteo e altro ancora, mentre il resto dello schermo mantiene la trasparenza.

Il costruttore assicura immagini 4K a 120 Hz con colori precisi e vibranti e contrasto incredibile: sia le immagini che l’audio sono ottimizzati grazie al processore proprietario Alpha 11. Il pannello supporta le tecnologie NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium per esperienze di gioco prive di qualsiasi artefatto.

Per sfruttare al massimo l’effetto trasparente del televisore viene impiegata la tecnologia Zero Connect Box di LG per trasmettere video e audio senza fili, senza perdita di qualità e senza latenza.

Quando non viene utilizzato come TV, LG OLED T può essere attivato in modalità T-Object: diventa così una tela digitale trasparente che visualizza effetti e immagini suggestivi. Com’è noto per le primizie tecnologiche come questa il cartellino del prezzo non è mai abbordabile: negli USA il prezzo di listino è di 60.000 dollari, circa 57.700 euro, tasse escluse.

