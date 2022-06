LG Signature OLED R sono tele per le opere di Anish Kapoor

I televisori LG Signature OLED R sono stati impiegati in una collaborazione particolare tra la multinazionale sudcoreana con l’artista Anish Kapoor, dando vita ad una vera e propria mostra digitale durante la famosa Fiera internazionale dell’arte, Art Basel.

LG ha così collaborato con il noto artista Anish Kapoor per un progetto multimediale realizzato su TV LG SIGNATURE OLED R. Il talento artistico si è unito alla tecnologia delle TV LG, dando vita alla digital art esperienziale di Kapoor. Le immagini, o meglio i capolavori, sono stati mostrati a Basilea, in Svizzera, in occasione della Art Basel 2022 che si è svolta dal 16 al 19 giugno.

Il tutto è stato reso possibile dai milioni di pixel auto-illuminanti delle TV OLED di LG, che di fatto si sono trasformate in tele super dettagliate, dove poter cogliere e riprodurre l’idea dell’artista tramite colori vividi, precisi, con neri profondi e un contrasto praticamente infinito.

Anish Kapoor è uno degli artisti contemporanei più importanti, è uno scultore noto per le sue installazioni particolari e spesso dalle dimensioni impattanti, tra cui Cloud Gate (2004) posizionato nel Millennium Park di Chicago e Sky Mirror (2006) collocato nel Rockefeller Center di New York.

Da ricordare, peraltro, che non è la prima volta che LG e Anish Kapoor collaborano: durante lo scorso aprile infatti, in occasione della esposizione dell’artista alle Gallerie dell’Accademia di Venezia i TV OLED evo della serie G di LG sono stati inseriti nella mostra per dare vita alle più famose sculture e installazioni dell’artista.

Per celebrare la collaborazione tra LG e Kapoor, 10 TV LG SIGNATURE OLED R che riproducono le opere di Anish Kapoor saranno a disposizione degli appassionati d’arte di tutto il mondo grazie alla LISSON GALLERY, una delle principali gallerie, a fianco dell’artista da quarant’anni.

