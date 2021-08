L’hub USB-C di Hyper ha la mascherina nei 7 colori degli iMac 24″

Di hub che si agganciano al profilo degli iMac ne esistono diversi, ma i due nuovi accessori di Hyper si distinguono perché sono anche in tinta con le nuove colorazioni introdotte da Apple con la più recente linea degli iMac da 24″ attualmente in commercio.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche infatti sono sovrapponibili a qualsiasi altro hub di questo genere: la versione 5-in-1 infatti mette a disposizione due porte USB-C e due porte USB-A con supporto al trasferimento dati a 5 Gbps e una terza porta USB-A abilitata alla ricarica fino a 7,5 Watt; la versione 6-in-1 invece offre l’accesso frontale a due prese USB-A a 10 Gbps (di cui una con supporto alla ricarica a 7,5 Watt), una porta USB-C a 10 Gbps, un lettore di schede SD, uno per quelle microSD e una presa HDMI con supporto alla trasmissione video in 4K a 60 Hz.

Anche le dimensioni sono quelle: parliamo di 12 centimetri di lunghezza, 4 di altezza e due e mezzo di profondità, quest’ultima regolabile per altro con un sistema a morsa in modo da poter stringere e fissare saldamente alla cornice dello schermo ruotando una vite.

La differenza come dicevamo la fa la compatibilità cromatica: in dotazione infatti sono incluse sette mascherine che si possono intercambiare e sostituire in modo da poter adattare l’hub alla colorazione dell’iMac al quale viene affiancato. L’azienda ha campionato i colori di Apple in modo tale da offrire un perfetto accostamento con la tinta della spazzolatura in alluminio del computer, rendendolo così un tutt’uno con la macchina.

I due hub presentano un cavetto USB-C di una lunghezza non eccessiva ma sufficiente per permettere di essere agevolmente collegato ad una delle prese USB-C presenti sul retro dello schermo dell’iMac: da qui trae l’alimentazione necessaria per tenere in vita tutte le porte il cui accesso diventa così frontale, senza richiedere il collegamento dei cavi “alla cieca” durante la ricerca delle prese posteriori.

Per il momento entrambi gli hub sono in vendita sul sito ufficiale: la versione 5-in-1 costa 49,99 dollari mentre quella 6-in-1 ne costa 79,99.