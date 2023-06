Libero e Virgilio, torna la paura del blocco email

Nel momento in cui scriviamo il numero delle segnalazioni di problemi sembra in calo, in ogni caso a partire dalle 7 di mattina fino alle 11 circa di mercoledì 13 giugno i servizi email di Libero e Virgilio sono risultati inaccessibili per decine di migliaia di utenti.

Sia libero che Virgilio fanno parte di Italiaonline: la società informa del problema con un messaggio sul sito web “Stiamo effettuando un intervento di manutenzione evolutiva. Ci scusiamo per il momentaneo disagio e ti invitiamo a riprovare più tardi”.

La dichiarazione punta a una interruzione di servizio momentanea, dovuta a interventi di miglioramento presumibilmente programmati, non a interventi in corso per individuare e risolvere problemi imprevisti.

Ma anche se tono e argomento sono rassicuranti, milioni di utenti che usano indirizzo casella e indirizzo email di Libero e Virgilio sono tornati in un balzo alla lunga interruzione di servizio durata quattro giorni, e anche oltre per alcuni utenti, verificatasi a gennaio di quest’anno.

Allora la società si è scusata proponendo indennizzi non monetari, ma la vicenda ha sollevato anche l’attenzione del Codacons. Nel momento in cui scriviamo Italiaonline non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma l’andamento in discesa del numero delle segnalazioni su Downdetector sia per le email di Libero che per Virgilio lascia sperare che il problema sia già in fase di risoluzione.

Cos’è successo alle email Libero e Virgilio a gennaio

Le mail di Libero e Virgilio sono risultate inaccessibili quasi una settimana, tra il 23 e il 28 gennaio, causando gravi danni soprattutto a chi le utilizza per lavoro. In tutta risposta, il Codacons ha preannunciato una class action citando «danni materiali e morali» mentre AltroConsumo, per gli stessi motivi, ha inviato una diffida a ItaliaOnline e ha predisposto un modulo online per richiedere il rimborso.

Se ne è lamentata pure l’Unione per la Difesa dei Consumatori (U.Di.Con) che attraverso il Commissario Straordinario Martina Donini ha richiesto «criteri chiari e trasparenti e non dei messaggi privati che possono sfuggire ad ogni valutazione oggettiva in punto di equità e parità di trattamento».