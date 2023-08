I migliori libri per visitare Madrid

È pur sempre l’ex capitale di un grande impero. È questa la considerazione che viene fuori girando incantati per le strade di Madrid. La capitale spagnola ha una storia lunga, ricca e particolare. È la più grande città in Spagna e la seconda più popolosa in Europa (la prima è Berlino e la terza Roma). Ha infatti 3,4 milioni di abitanti, che diventano 6,7 per l’area metropolitana.

Al centro della penisola iberica, capitale dal 1561, ha un clima difficile: inverni rigidi ed estati torride. Il vicino fiume Manzanares non basta ad addolcirne l’atmosfera: ci pensano per gli abitanti di questa straordinaria e grandissima città, che ha preservato angoli di bellezza accanto a grattacieli e monumenti straordinari. Qui trovate tutto quel che vi serve per conoscerla meglio.

Madrid. Nuova ediz. Con mappa estraibile

Madrid è una città grande, ben collegata, con tante linee di metropolitana e autobus, ma richiede una buona guida per orientarsi. Eccola. Gli esperti di National Geographic viaggiano in ogni angolo del mondo per cogliere tutti gli aspetti della cultura, della storia e delle tradizioni dei vari luoghi. Questo bagaglio di esperienze si ritrova in ogni guida National Geographic Traveler. Itinerari corredati da cartine con rimandi alle descrizioni dei luoghi toccati: tra i vicoli della Madrid asburgica, alla scoperta dei quartieri di Chueca e Malasaña, o guidando sulla Sierra de Guadarrama. Escursioni lungo itinerari insoliti, come una gita alla scoperta della città storica di Toledo, all’elegante centro di Aranjuez o ai monumenti storico-artistici di Segovia, o una visita nei luoghi dove è ambientato Don Chisciotte. Da non perdere: un elenco di località e attività vivamente consigliate con i rimandi di pagina alle descrizioni puntuali di ogni capitolo della guida. Da provare: originali idee per fare esperienze uniche, come visitare i musei accompagnati da uno storico dell’arte, partecipare a una tour alla scoperta delle migliori tapas, o assistere a uno spettacolo di zarzuela.

Madrid in 3 giorni

Il tempo per viaggiare è sempre meno, le visite veloci, le cose da vedere tantissime. Come fare? Ci pensano queste guide che in tre giorni propongono tutto quel che c’è da vedere. Organizzare un itinerario completo avendo poco tempo a disposizione può essere un problema. Con questa guida di Luca Solina non lo è più. Percorrete la città che avete deciso di visitare seguendo i nostri itinerari: sono pensati per offrirvi la maggior varietà di mete possibili, cercando di organizzarle per vicinanza geografica e mescolandole per tipologia, evitando l’accostamento di troppe tappe simili (chiese, palazzi, musei) nello stesso giorno, in modo da ottimizzare il tempo nel tragitto fra un luogo e l’altro e da non annoiarsi mai. Ogni meta è accompagnata dall’indicazione del tempo necessario alla visita, da una breve descrizione e da immagini, mentre per ogni giornata è proposta una mappa con il percorso segnato.

Madrid per esploratori

Perché non fare un passo in più e andare più in profondità? Madrid è una città che ha molto da proporre al visitatore. Accanto a nuovissimi locali di tendenza dove vengono servite pietanze fusion che uniscono il gusto per la tavola tipicamente spagnolo con le innovazioni delle cucine internazionali, si trovano ristoranti secolari che racchiudono la tradizione godereccia del cibo. Ma non c’è solo il cibo. Nel parque del Retiro si trova un folletto che serba una leggenda curiosa, nella stazione ferroviaria di Atocha c’è un giardino segreto, al Museo del Prado si può vedere un famoso quadro che ritrae la lancia di Longino e ci sono decine di fantasmi che si aggirano per i luoghi più celebri della città. Madrid è così, un luogo con più di un registro: amata dal turista distratto per quello che mette in mostra, ma capace di sussurrare incredibili segreti a chi, da viaggiatore – e perché no, esploratore – ha voglia di scoprire qualcosa di più autentico.

Madrid Pocket

La guida ideale da tenere sul Kindle, sia il reader che l’app per l’iPhone. In un attimo è tutto a portata di mano. Dritti al cuore di Madrid: le esperienze da non perdere, alla scoperta della città, itinerari a piedi e giorno per giorno, il meglio di ogni quartiere, ristoranti, shopping, locali e architettura.

Storia di Madrid, storia di una vita

Un modo diverso per conoscere la storia di Madrid. Infatti, tutti conoscono Madrid, ma la maggior parte di noi non conosce la sua storia. Il gatto Madriles, una creatura senza tempo, nata nell’anno 856, in piena costruzione del muro arabo, ci racconta la storia della città, dalla sua nascita ai nostri giorni, in prima persona felina, interponendo avventure e disavventure della sua vita, con la sua partecipazione ad alcuni degli eventi più importanti della capitale, che storici di tutti i tempi hanno cercato di ignorare, in un attraente mix di storia, cultura e avventure, estremamente divertente, che farà apprendere il lettore mentre si intrattiene con le follie del protagonista. Per Kindle, ottima lettura, scritto da Manuel Garcia Sanahuja.

La leggenda del Real Madrid. Narrata attraverso i suoi campioni

Un vecchio libro del 2003, quando il calcio era ancora un gioco e non un business, un viaggio nel passato che racconta quel che serve per conoscere la storia di una delle squadre più grandi di sempre. Infatti, in questo libro si ripercorre la centenaria storia dei “bianchi” di Madrid, casa fondata nel marzo del 1902, attraverso le storie dei suoi maggiori protagonisti: dal mitico portiere degli anni Venti e Trenta Ricardo Zamora al longevo presidente Santiago Bernabéu, 35 stagioni alla guida del club, che negli anni Cinquanta creò uno stadio e una società all’avanguardia; dal primo grande straniero, l’argentino Alfredo Di Stéfano, al capitano delle sei Coppe dei Campioni, Francisco Gento; da Emilio Butragueno, la sfuggente ala destra dei cinque scudetti consecutivi degli anni Ottanta, a Raùl, l’ultimo prodotto del vivaio madrileno; dal brasiliano Roberto Carlos, l’attuale straniero più “fedele”, al francese Zinedine Zidane, campione d’Europa e del mondo.

Madrid. Architettura e città

La meraviglia architettonica di una grande capitale. Un libro complesso coordinato da Francesca Bruni e Giovanni Zucchi. Questo libro nasce da una occasione di viaggio con gli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura della Federico II di Napoli, un appuntamento annuale di studio sul campo che ha visto la città di Madrid oggetto della nostra curiosità di progettisti. Gli scritti che compongono questo omaggio alla città spagnola sono stati ordinati secondo una struttura complessa, utile a rendere chiaro l’aspetto di città intesa come manufatto urbano e luogo dell’architettura, e articolata in quattro parti relative a differenti tematiche. La prima parte, “Città e architettura”, affronta una lettura dei caratteri della struttura urbana e dell’architettura della città moderna e contemporanea con una introduzione affidata all’intervento di Javier Mosteiro, docente di Storia dell’Architettura presso l’Università Politecnica di Madrid. Segue una seconda parte, “Temi e progetti”, nella quale sono state raggruppate sotto forma di schede, alcune opere dí architettura ritenute particolarmente rilevanti rispetto alla loro appartenenza a tematiche comuni, individuate secondo cinque categorie: “Contestualismo tra tettonica e leggerezza”, “Libertà interpretativa del progetto sul patrimonio storico”, “Relativismo tecnologico tra forma e struttura”, “Disegno del vuoto tra spazio pubblico e natura”, “Residenza collettiva tra tipologia e forma”. La terza parte di “Approfondimenti” raccoglie contributi sull’architettura spagnola a cura di studiosi che hanno portato avanti ricerche inerenti a questi temi, con scritti di Andrea Maglio, Francesco Sorrentino e Chiara Barbieri. Chiude il volume una “Conversazione” con l’architetto basco Josè Ignacío Linazasoro, professore alla Scuola di Architettura di Madrid.

Hotel Florida. Amore e guerra a Madrid

Madrid è una città che si conosce anche attraverso i romanzi. Qui ne abbiamo messi in fila molti, alcuni a fondo storico come questo di Amanda Vaill. Il Florida era un noto albergo madrileño situato sulla centralissima Gran Via. Durante l’assedio della capitale da parte delle truppe nazionaliste si ritrova in piena zona di guerra. Diventa allora residenza di un folto gruppo di intellettuali e giornalisti provenienti da tutto il mondo, arrivati in Spagna per le ragioni più diverse, che qui lavorano, militano si amano e vivono gli avvenimenti e la Storia con un’intensità fortissima, quasi magica. Prima della disillusione. Fra cronisti, spie, fotografi, scrittori e militari ci sono John Dos Passos e Claud Cockburn, giornalista inglese vicino al Partito comunista che definì la guerra civile spagnola «l’avvenimento decisivo del Ventesimo secolo». E al Florida vivono la loro storia d’amore (e di guerra) sei personaggi o, meglio, tre coppie. C’è Ernest Hemingway, sempre più bisognoso di successo e che cerca nella guerra nuovo materiale per la sua scrittura, e la giovane cronista Martha Gellhorn che tenta, attraverso di lui, di dare una svolta alla sua vita. Ci sono i poco più che ventenni Robert Capa e Gerda Taro, ebrei in fuga dal nazismo e arrivati in Spagna per documentare la guerra. Capa ha una visione molto propria della fotografia di guerra, che sintetizza cosi alla compagna: «Se le tue foto non sono abbastanza buone, significa che non sei abbastanza vicina». Gerda Taro morirà sotto i cingolati di un carro armato, nel tentativo di scattare la «foto della sua carriera» e a Capa resteranno i rimorsi per un consiglio di troppo e il peso di dover continuare a vivere e a fotografare una guerra atroce. La terza coppia è composta da Arturo Barea, il responsabile della stampa estera per i lealisti, e Usa Kulcsar, comunista austriaca, donna forte e indipendente che diverrà presto la sua compagna, obbligandolo a riflettere sull’eccessiva mistificazione della realtà messa in atto dai repubblicani. Come in un romanzo, nelle stanze dell’Hotel Florida, la vita di questi sei personaggi cambierà per sempre e la guerra ne segnerà inesorabilmente i destini. Ciò che Amanda Vaill racconta nasce dalle notizie recuperate in lettere non pubblicate, diari ritrovati, documenti ufficiali e materiale cinematografico salvato dall’oblio. Questo romanzo è una storia della verità scoperta, raccontata e vissuta. Ad ogni costo.

Per chi suona la campana

Il capolavoro di Ernest Hemingway, che fa della Spagna il suo centro, di Madrid la sua musa e della guerra la sua maledizione. Un episodio di guerriglia durante la guerra civile spagnola, un ponte che deve essere fatto saltare, un piccolo gruppo di partigiani uniti dall’unica speranza che “un giorno ogni pericolo sia vinto e il paese sia un posto dove si vive bene”; in mezzo a tutto questo, Robert Jordan, il dinamitardo, l’inglés giunto da Madrid per organizzare la distruzione del ponte. Robert è un irregolare nell’esercito repubblicano, un intellettuale votato a una causa che, tra mille dubbi, egli sente non meno sua degli altri: perché al di là di ogni errore e di ogni violenza ci sia pace e libertà per tutti.

Le stelle su Madrid

L’impatto che Hemingway ha avuto sulla mente degli spagnoli è secondo solo alla guerra civile. Solamente durante la guerra civile spagnola, combattuta tra il 1936 e il 1939, gli uomini e le donne da ogni paese del mondo seppero fare fronte comune al fascismo. Le Brigate Internazionali non erano solamente unità di combattimento, ma veri laboratori politici, sociali, culturali. In questo contesto storico Bruno Giannoni ambienta il suo romanzo, un vero e proprio percorso durante il quale il protagonista “sceglie” di essere un cittadino del mondo, pronto a lottare contro le ingiustizie e le sopraffazioni. Con altri andrà in Spagna perché lì, il 17 luglio 1936, iniziò realmente il Secondo conflitto mondiale. Ernest, l’ingles, combatte i Falangisti di Franco sostenuti dai fascisti italiani e dai nazisti tedeschi, e lo fa mettendo in campo tutto se stesso. Insieme ad anarchici, comunisti, socialisti, trotskisti, il protagonista sogna un mondo migliore, più giusto e si innamora della libertà e di Maria. Saranno le stelle e le barricate di Madrid alla fine i testimoni della storia di Ernest.

Aperto tutta la notte

Il grande romanzo di David Trueba. “L’unico locale aperto tutta la notte è la casa”, dice Ambrose Bierce. E intorno alla casa ruota la turbinosa vita della famiglia Belitre. Nonno, nonna, papà, mamma e sei ragazzi dai nove ai ventotto anni, nell’arco di una torrida estate spagnola, traslocano da un piccolo appartamento di periferia in un palazzina a due piani con soffitta, giardino e ciliegio, nel cuore di una Madrid anni Ottanta, culla del lavoro, dello stress, dello stordimento notturno. E intorno alla casa, sempre spalancata davanti al bisogno di conforto, alle domande, agli inciampi del tempo, i Belitre crescono e invecchiano, muoiono e si divertono, mentono, si interrogano e si rispondono, in un misto di tenerezza e commozione, di grandi e sonore risate.

misteri di Madrid

Libro atipico anche per un talento irrequieto della scrittura come Antonio Muñoz Molina. Lorencito Quesada, un oscuro giornalista di una cittadina spagnola di provincia, viene coinvolto nel furto della veneratissima statua del Santo Cristo de la Grena poco prima della processione per la festa del paese, insieme ad ambigui uomini d’affare e di malaffare. Colpo di scena, l’incontro con Olga, misteriosa e affascinante ballerina, amante per una notte di Lorenzo, anche lei coinvolta nel furto sacrilego. L’antagonista, un folle magnate, collezionista di rarissime reliquie, messo in scacco dalla fortuna provvidenziale di Quesada e dal doppio gioco di Olga.

Un uomo di passaggio

Una riflessione sulla poesia e la vita che Ben Lerner pennella con maestria in questo suo romanzo spagnolo. Adam Gordon, giovane poeta americano, vincitore di un prestigioso premio letterario, si trasferisce in Spagna grazie a una borsa di studio della durata di un anno. Adam partecipa di buon grado a qualunque festa venga invitato, dove, se gli capita di essere fuori posto per una qualche inesplicabile ragione, prende puntualmente un’espressione di vago scetticismo venato di familiarità, di noia arginata da un distaccato interesse antropologico; si innamora di ben due ragazze spagnole, Teresa e Isabel, e fa di tutto per scansare il presidente della fondazione che ha finanziato il suo soggiorno spagnolo. Si pone, infine, un milione di domande che sembrano formulate apposta per non ricevere risposte certe; anzi, via via i dubbi crescono. Su se stesso, innanzitutto. La poesia è una forma d’arte necessaria o semplice – mente uno schermo per le proiezioni del lettore? Siamo nel 2004, e la capitale spagnola è sconvolta da una serie di attentati alla stazione Atocha. Davanti alla violenza cieca e insensata di quegli eventi, incomprensibili per chi ha una «profonda esperienza dell’assenza di profondità», si svela per il poeta la sua vera essenza nel mondo contemporaneo: essere un uomo di passaggio, una flebile, irrilevante voce del coro insensato dell’umanità. «Un romanzo straordinario sulle intersezioni tra realtà e finzione artistica nel mondo contemporaneo».

Trilogia sentimentale: Tutte le anime-Un cuore così bianco-Domani nella battaglia pensa a me

La trilogia da leggere per chiunque voglia andare a Madrid e scoprire i sentimenti più profondi dell’animo umano. Per Javier Marías l’amore è il sentimento che richiede le maggior dosi di immaginazione, non soltanto quando chi lo ha sperimentato e lo ha perduto ha bisogno di spiegarselo, ma anche mentre l’amore si sviluppa e ha pieno vigore. In altre parole, per Marías l’amore ha sempre una proiezione immaginaria, per quanto possiamo crederlo tangibile o reale in un determinato momento. Ed è sulla proprio sulla base di queste riflessioni personali che Marías ha costruito, seppure con declinazioni diverse, i romanzi qui riuniti (usciti singolarmente tra il 1998 e il 1999, tutti accomunati dal filo rosso e imperioso della passione amorosa. In Tutte le anime Marías racconta la storia di un turbamento, un penetrante diario pubblico dell’intimità dove ogni dettaglio viene indagato con l’acribia minuziosa dell’entomologo, nella convinzione che anche il gesto e l’incontro apparentemente più insignificanti possano aprire la strada a vertigini metafisiche. Un cuore così bianco, invece, parla della persuasione e dell’istigazione, del matrimonio, della possibilità di sapere e dell’impossibilità d’ignorare, del sospetto, del parlare e del tacere. Infine in Domani nella battaglia pensa a me, raccontandoci l’inganno e svelandone la macchina che esso mette inevitabilmente in moto, Marías racconta l’illusoria realtà in cui tutti noi siamo sprofondati.

Nebbia

Chiudiamo con un romanzo bellissimo, un vero capolavoro della letteratura spagnola scritto da Miguel De Unamuno. Pubblicato per la prima volta nel 1914, questo romanzo è senz’altro il capolavoro del grande scrittore e filosofo basco, un libro nel quale è felicemente condensata la sua visione del mondo e del legame che unisce realtà e immaginazione. Nel narrare la storia di Augusto Perez, un giovane ricco e svagato che si innamora della bella e povera Eugenia, a sua volta innamorata di Maurizio, Unamuno genera un congegno narrativo che mette in torsione le canoniche categorie del romanzo. Ne discende un esempio di romanzo sul romanzo, un gioco di specchi all’interno del quale autore personaggi e lettore si confondono in una narrazione che è fatta con la materia dei sogni.

