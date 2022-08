Come inviare e aprire email riservate con Gmail

Gmail è un servizio usato da tantissime persone e aziende; molti spesso sfruttano questo servizio per inviare dati sensibili ad altri utenti e, benché non disponga di funzionalità avanzate di cifratura, anche Gmail consente di sfruttare una modalità che consente di inviare messaggi e allegati in modo riservato, opzione utile per proteggere i dati sensibili da accessi non autorizzati.

È possibile usare la modalità riservata per impostare una data di scadenza per i messaggi o revocare l’accesso in qualsiasi momento. Per i destinatari del messaggio riservato saranno disattivate le opzioni di inoltro, copia, stampa e download.

Cosa serve per inviare email riservate con Gmail

Basta un account Gmail e la versione web o l’app per Android o iOS e procedere in questo modo:

1) Aprite Gmail ed effettuate l’eventuale login

2) Scrivete la mail (cliccando o toccando su “Scrivi”)

3) Nella finestra che si apre scegliete l’icona con il lucchetto e l’orologio per selezionare la modalità riservata: dalla finestra in questione è possibile selezionare la scadenza (“scade tra 1 giorno”, “scade tra 1 settimana”, “scade tra 1 mese”, “scade tra 3 mesi”, “scade tra 5 anni”) e scegliere se attivare o no la richiesta di un passcode (un codice da riportare via SMS). Se usate iPhone e iPad, l’opzione in questione si attiva toccando “Altro…” > Modalità riservata

4) Se abbiamo richiesto il passcode è necessario indicare un numero di telefono per consentire ai destinatari di verificare la propria identità utilizzando il passcode ricevuto via SMS

5) L’utente che riceverà il messaggio potrà visualizzarlo facendo click su “Visualizza” e confermando la propria identità indicando il passcode valido inviato sul numero di telefono indicato al punto precedente. Nel messaggio verrà visualizzata la data di scadenza. È possibile visualizzare il messaggio e gli allegati fino alla data di scadenza o finché il mittente non revocherà l’accesso.

Tenete conto che anche se la modalità riservata serve a impedire che i destinatari condividano per errore la nostra email, non impedisce loro di realizzare screenshot o foto dei messaggi o dei loro allegati.