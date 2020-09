Lightroom, arriva lo strumento per la correzione colore

In anticipo rispetto all’evento (virtuale) Adobe Max, Pei Ketron del team Lightroom di Adobe, ha fatto circolare un filmato nel quale si vede all’opera un nuovo strumento per Lightroom che offrirà ai fotografi maggiore flessibilità per la correzione colore nelle fotografie.

Denominato “Advanced Color Grading”, il nuovo tool prende il posto dello “Split Toning” mettendo a disposizione (per modificare l’intonazione di colore nelle ombre, nelle alte luci o entrambe) mettendo a disposizione ruote cromatiche con controlli per regolare ombre, alte luci e mezzitoni con controlli che offrono maggiore controllo rispetto agli slider per controllare tonalità, saturazione, bilanciamento delle luci e tonalità e saturazione delle ombre.

È anche disponibile una Ruota Colore globale di cui tenere conto prima di altri cambiamenti e uno strumento di blending (fusione) per un maggiore controllo nell’editing. La nuova funzionalità sarà offerta con la versione classica e moderna di Lightroom ma anche con Adobe Camera Raw.

Le curve colore permettono di ritoccare con precisione dettagli: con più punti di controllo è possibile isolare solo determinate gamme cromatiche. Queste tipologie di controlli non sono nuove; Adobe ha spiegato che è ispirata al pannello dei colori Lumetri di Premiere, funzionalità che mette a disposizione strumenti di colore di precisione per isolare un chiave di colore o di luminanza e applicare una correzione colore secondaria. Questo sistema è usato anche dal concorrente di Lightroom, il software “Capture One” ed è integrato anche in FInal Cut Pro X da Apple.

Non è chiaro quando la novità sarà a disposizione per tutti ma probabilmente l’update arriverà dopo l’evento Adobe Max che partirà il 20 ottobre e terminerà il 22 ottobre.

Adobe aggiorna regolarmente Lightroom. L’ultimo update importate risale ad agosto e tra le novità della versione desktop, la possibilità regolare la tonalità in locale gli oggetti in una scena e di effettuare regolazioni più precise, come perfezionare le tonalità di incarnato, senza alterare i colori nel resto della foto.