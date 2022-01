L’italiana Fila al CES 2022 con Tata Pad, anti-abbandono di terza generazione

L’innovazione Made in Italy torna al CES di Las Vegas. Filo, la startup italiana che produce dispositivi di tracciamento con tecnologia Bluetooth, torna alla più grande fiera di elettronica del mondo, nuovamente in presenza dopo le limitazioni dello scorso anno.

Il team di Filo parteciperà dal 5 all’8 gennaio alla manifestazione con la delegazione di aziende tecnologiche selezionate dall’Ice. Per questa occasione porterà nuovamente Tata Pad, il dispositivo tecnologico anti-abbandono di nuova generazione con 3 livelli di allarme capace di rilevare la presenza di un bambino all’interno di un veicolo e lanciare l’allarme, scongiurandone quindi l’abbandono in auto, che era già stato mostrato all’edizione dell’anno scorso (e per il quale pertanto trovate tutti i dettagli tecnici in questo articolo).

«Un tema molto sentito anche in America» racconta l’amministratore delegato della società, Giorgio Sadolfo, «tanto che proprio quest’anno negli Stati Uniti si è tornati a discutere di una legge, l’Hot Cars Act, che renda obbligatori i dispositivi salva bebè». Secondo l’associazione noheatstroke.org, una no-profit che da anni è attiva per cercare di evitare queste morti, dal 1998 a oggi sono 906 i bambini americani che sono morti per un colpo di calore dovuto alla permanenza in auto: una media di 38 bambini l’anno, che fa rabbrividire specialmente se raffrontata ad esempio ai 35 bambini deceduti in Italia negli ultimi due anni (tabella 2 a pagina 13 del report di dicembre dell’Istituto Superiore di Sanità) a causa della pandemia di COVID-19.

Oggi Tata Pad possiede già tutte le certificazioni che lo rendono vendibile nel Nord America ed è già disponibile al preordine. «Al Consumer Electronics Show di Las Vegas presentiamo la nostra tecnologia Made in Italy e cerchiamo partner che ci aiutino a distribuire in punti fisici o tramite piattaforme online il nostro prodotto in America» dice Sadolfo.

Per il momento Tata Pad è infatti disponibile soltanto in Italia, e si può comprare anche su Amazon al prezzo di 14,90 euro.

Tutte le notizie e novità dal CES 2022 le trovate a partire da questa pagina di macitynet.it.