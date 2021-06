LivePods LP40 di Lenovo, le alternative low cost ad AirPods a 12,99€ su Amazon

Per chi fosse alla ricerca di una valida alternative ad AirPods, di certo meno costosa, arriva l’offerta giusta. LivePods LP40 di Lenovo si possono acquistare su Amazon a 12,99 euro, grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce. Clicca qui per comprare.

Si tratta di cuffie che esteticamente richiamano lo stile Apple, anche se sono disponibili anche in colorazione nera, oltre che bianca. Si tratta di auricolari semi in ear, proprio come AirPods, dunque, senza gommini che si innestano all’interno del padiglione auricolare. Vantano la tecnologia Bluetooth 5.0, che assicurano un abbinamento rapido e sempre preciso, oltre ad una stabilità di segnale ottimale, bassa latenza e basso consumo energetico. Gli auricolari sono impermeabile al sudore, dunque ottimi compagni anche per la corsa, anche sotto la pioggia.

Tra le caratteristiche di maggior pregio i driver dinamici da 13 mm, per l’audio stereo. Ancora, a dare conferma che si tratta di auricolari moderni, la presenza della connettività USB-C per la ricarica del case, con supporto alla ricarica rapida. Gli auricolari, ancora, godono di controllo touch intelligente, per controllare la musica semplicemente con un tocco, risultano compatti e leggeri, ed entrambi si adattano bene al condotto uditivo, senza che scivolino via durante la corsa.

Si tratta di un prodotto compatibile sia con iPhone, iPad, che con i dispositivi Android. Quanto all’autonomia, ciascun auricolare offre una batteria da 40 mAh, mentre il case di ricarica ne incorpora una da 300 mAh. Questo vuol dire che certamente si riuscirà a coprire una intera giornata, e più, di ascolto continuo, senza dover dipendere dalla presa elettrica. Ultimo, ma non per importanza, il peso, davvero leggero, contenuto in appena 25 grammi, quindi invisibili quando li si trasporta in borsa, o nelle tasche.

Il prezzo di listino di queste LivePods LP40 è di circa 30 euro, ma utilizzando il codice V3MO5PBB le si potrà ottenere a metà prezzo, quindi a 12,99 euro.

Clicca qui per acquistare.