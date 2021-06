Ecco i vincitori della Swift Student Challenge di Apple WWDC 2021

Apple oggi ha evidenziato alcuni vincitori della Swift Student Challenge di quest’anno, che offre ai giovani sviluppatori la possibilità di vincere abbigliamento e gadget speciali per la conferenza annuale degli sviluppatori. Quest’anno sono stati selezionati più di 350 vincitori provenienti da più di 35 paesi in tutto il mondo.

Apple mette in evidenza alcuni sviluppatori che hanno vinto la sfida di quest’anno, tra cui Abinaya Dinesh, che ha creato un’app che offre agli utenti con disturbi gastrointestinali un modo semplice per accedere a risorse e informazioni in merito. Dinesh ha 15 anni, e prevede di lanciare la sua app entro la fine dell’estate.

Gianna Yan, un’altra vincitrice della sfida di quest’anno, ha creato Feed Fleet, un’app che consente agli agricoltori di condividere facilmente le eccedenze alimentari con le banche alimentari e coloro che ne hanno bisogno. Nel solo anno dal lancio dell’app e del progetto, più di 30 milioni di libbre di cibo sono state condivise con i banchi alimentari e i bisognosi.

Infine, Damilola Awofisayo, 17 anni, è lo sviluppatore dietro TecHacks, un’organizzazione senza scopo di lucro che mira a creare un “ambiente di supporto per le ragazze di tutto il mondo per creare, risolvere problemi e mostrare i loro talenti insieme a donne che la pensano allo stesso modo per competere e insieme alle quali lavorare”-

Ricordiamo che la WWDC21 inizierà quest’anno il 7 giugno e durerà fino all’11 giugno. Il keynote principale che includerà la rivelazione di iOS 15 , iPadOS 15, macOS 12 , tvOS 12 e watchOS 8 si svolgerà il 7 giugno alle 19:00 italiana.