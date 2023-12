Lo scanner 3D Creality Ferret Pro è in offerta per pochi giorni

Lo scanner 3D Creality Ferret Pro che in questi giorni potete comprare in offerta online è uno strumento indispensabile sia per chi lavora nel mondo della modellazione 3D, sia per chi non ha mai messo mano ad un software di questo tipo.

Per definirlo in una sola frase, vi farà risparmiare un sacco di tempo sulla modellazione 3D perché chiunque, con un solo click, può realizzare un perfetto modello tridimensionale preciso e pronto per la stampa senza bisogno di fare altro.

Perciò sia chi si diletta col fai-da-te, sia chi magari opera in particolari settori dove poter stampare un oggetto in 3D può cambiare il risultato (pensiamo ai biologi, ma anche a chi deve sostituire piccoli componenti in plastica), in Creality Ferret Pro troverà un valido alleato.

Perché è un valido acquisto

Creality Ferret Pro come dicevamo velocizza il processo della creazione di un modello 3D e lo rende semplice e accessibile a tutti.

Ad esempio grazie al sistema Anti-shake Tracking, che rende la scansione fluida anche se si hanno le mani tremanti.

Inoltre senza bisogno di aiuti esterni (come uno spray, ve ne parliamo più avanti) è in grado di riconoscere oggetti neri, e anche metallici. Ottimo quindi per chi deve realizzare il modello 3D di componenti delle automobili, per dire.

Inoltre funziona bene anche sotto la luce diretta del Sole, perciò non serve un ambiente al chiuso per usarlo. Questo va a braccetto col fatto che è compatto e portatile (pesa solo 105 grammi), e quindi facile da trasportare e usare in mobilità.

Grazie alla fotocamera incorporata da 2 MP è in grado di produrre anche scansioni a colori a 24 bit. Parliamo di scansioni in alta qualità, con un margine di errore di solo 0,1 mm, con un elevato livello di dettaglio e particolarmente veloci grazie al chip ASIC, specie con la scansione di oggetti non più grandi di 82 x 56 centimetri.

E poi è alla portata di tutti: basta il click di un pulsante, e non serve altro. Se poi si vuole apportare qualche modifica, allora sappiate che supporta i principali software di modellazione 3D, e può esportare le scansioni in formato STL, OBJ e PLY.

Primo utilizzo

Se non avete mai usato uno strumento come questo, allora fate tesoro di queste indicazioni:

Non funziona con oggetti trasparenti o riflettenti

o Non funziona con oggetti troppo sottili o troppo piccoli

Per scansioni migliori:

Posizionate un distanziatore sotto l’oggetto, meglio se trasparente

sotto l’oggetto, meglio se trasparente Incollate o disegnate alcuni punti (marker) per aiutare l’identificazione dell’oggetto

(marker) per aiutare l’identificazione dell’oggetto Esistono spray speciali , ma talvolta funziona benone anche il talco , per uniformare il colore e migliorare la scansione

, ma talvolta funziona benone anche , per uniformare il colore e migliorare la scansione Aiutatevi con una luce potente e diffusa tutta intorno all’oggetto

La promozione

Se vi interessa sappiate che fino al 28 Dicembre potete risparmiare il 10%, perciò anziché 469 € ve lo portate a casa per 422,10 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.