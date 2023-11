Logic Pro per Mac e iPad aggiornato con nuove funzioni

Apple ha aggiornato Logic Pro, l’applicazione DAW (Digital Audio Workstation) e sequencer MIDI per la macOS.

La nuova versione 10.8 integra diverse novità. Di seguito le note di rilascio:

Realizza mix pronti per essere pubblicati con l’assistente di masterizzazione e il suo insieme professionale di strumenti intuitivi con cui dare forma al tuo sound.

Trasforma qualsiasi campione audio in un suono malleabile che puoi utilizzare nelle performance con “Sample Alchemy”.

Cambia radicalmente la forma e la struttura dell’audio con “Beat Breaker”, ricercato strumento per trasformare il ritmo e la tonalità.

I nuovi strumenti di slittamento e rotazione consentono di spostare i contenuti all’interno di una regione indipendentemente dalla posizione nella timeline.

La possibilità di registrare a 32-bit float è ora disponibile quando si usano dispositivi audio supportati.

Il pacchetto gratuito di campioni Alchemy “Hybrid Textures” include una raccolta di 70 patch e oltre 80 loop realizzati trasformando suoni del mondo reale in creativi strumenti pronti per essere suonati.

Logic Pro 10.8 richiede macOS 13.5 o versioni successive, “pesa” 1,2GB ed è venduto 229,99€ sul Mac App Store. L’update è gratuito per chi una versione precedente.

Di seguito le note di rilascio della versione 1.1 per iPad:

• Realizza mix pronti per essere pubblicati con l’assistente di masterizzazione e il suo insieme professionale di strumenti intuitivi con cui dare forma al tuo sound.

• Registra dal vivo in “Quick Sampler” per creare strumenti e kit percussioni utilizzando il microfono integrato o qualsiasi dispositivo audio collegato.

• Interagisci in modo fluido con app come Memo Vocali grazie al nuovo supporto per Split View e Stage Manager.

• Seleziona e trascina più file contemporaneamente dall’app File per creare rapidamente kit percussioni o aggiungere stem a un progetto.

• Ascolta istantaneamente un’anteprima dei campioni, dei loop o degli strumenti nel browser facendo scorrere il dito verso l’alto o verso il basso.

• Il pacchetto gratuito di campioni Alchemy “Hybrid Textures” include una raccolta di 70 patch e oltre 80 loop realizzati trasformando suoni del mondo reale in creativi strumenti pronti per essere suonati.

Logic Pro per iPad richiede iPadOS 17.0 o versioni successive e un dispositivo con chip A12 Bionic o versioni successive. L’app per iPad “pesa” 726,7 MB e si scarica dall’App Store.

Apple ha aggiornato anche GarageBand per Mac. Le note di rilascio della versione 10.4.9 indicano “miglioramenti alla stabilità e risoluzioni di problemi”. Stesse note per Maintstage 3.6.5.