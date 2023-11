Chi fa da sé fa per tre, Apple si farà le batterie in casa

Dopo i processori, Apple potrebbe iniziare a pensare di costruirsi le batterie in casa, sviluppando design e tecnologia personalizzati in-house. Apple sembra essere pronta per iniziare a considerare l’utilizzo di materiali catodici alternativi per migliorare le prestazioni complessive del modulo batteria, con l’obiettivo di aumentarne l’autonomia sui suoi futuri prodotti.

Apple già si riferisce alle sue batterie come “progettate da Apple”, ma la novità dell’ultimo minuto riguarda un’impresa ancor più profonda rispetto a quanto visto finora. In realtà, la notizia non coglie di sorpresa, considerando che nel 2019 Apple ha assunto un dirigente di Samsung SDI per lavorare allo sviluppo delle batterie.

In particolare, il rapporto odierno afferma che Apple sta cercando attivamente di utilizzare più silicio all’interno della batteria, anziché la grafite. Come riferito da ETNews, un approccio basato sul silicio migliorerebbe apparentemente la capacità complessiva della batteria e ridurrebbe i tempi di ricarica.

Tuttavia, il silicio è incline a espandersi durante il processo di ricarica, ma Apple sembra aver trovato un modo per mitigare questo problema.

Ovviamente, l’idea di Apple è ancora da considerarsi come un obiettivo a medio o lungo termine con il rapporto di ET News pronto a scommettere che le nuove batterie di Apple non saranno disponibili nei prodotti destinati agli utenti finali prima del 2025, se non successivamente.

In una nota precedente, in parte correlata a quest’ultima, è stato riportato che Apple ha progettato una batteria personalizzata per Apple Car, anche se naturalmente non si ha ancora alcuna informazione precisa riguardo a materiali o forma.

All’inizio di quest’anno, Apple si è impegnata a utilizzare il 100% di cobalto riciclato in tutte le batterie “progettate da Apple” entro il 2025, nell’ambito delle sue iniziative ambientali. Chissà che prima di allora non ci siano ulteriori novità per le batterie progettate in casa.

