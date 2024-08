Apple Mappe lavora per battere Google Street View

Pubblicità

Sono anni che Apple cerca – con molta fatica, diciamolo pure – di raggiungere il livello di Google per quanto riguarda le mappe, ora emergono lavori e sforzo di Cupertino nel tentativo di raggiungere e superare una delle funzioni top di Google Maps, l’apprezzata visuale a livello stradale Google Street View.

Ad accorgersene è un utente del social X che, scandagliando il codice sorgente della versione web di Apple Mappe, ha trovato indicazioni su nuove aree coperte dalla funzione Look Around, in Italia conosciuta come Panoramica.

Si tratta della funzione antagonista di Google Street View (qui per un confronto via web in Europa), sempre più utilizzata specie da quando è in grado di combinare la vista in Realtà Aumentata con i punti di interesse, le indicazioni stradali e le altre informazioni di cui dispone posizionandole nel punto esatto in base alla scena che si sta inquadrando con la fotocamera del telefonino.

Stando alle ultime scoperte, Apple starebbe per espandere in maniera significativa la copertura di questa funzione soprattutto negli Stati Uniti, dove oggi sono mappate principalmente le aree metropolitane più grandi, e a breve sarà invece disponibile anche nelle principali autostrade, nelle città più piccole e persino nelle aree rurali.

Dalle mappe vettoriali analizzate dall’utente Ryan Fae, la funzione Panoramica di Apple dovrebbe presto arrivare anche in diversi altri paesi dove ancora non era disponibile, come ad esempio il Marocco, l’Egitto, la Giordania, la Siria, il Libano, la Cina, la Bielorussia, la Turchia, la Bulgaria, il Messico e la Slovacchia.

Queste prossime espansioni confermate oggi attraverso gli avvistamenti sulla versione web del servizio erano già state anticipate da diversi utenti che, nel corso del 2023, avevano avvistato i veicoli adibiti da Apple per la scansione dettagliata delle strade.

In Italia

Sappiamo che Apple Mappe è particolarmente impegnata anche nel nostro paese, dove tra febbraio e luglio ha effettuato diversi rilievi lungo svariate strade delle regioni d’Italia, scandagliando persino le aree rurali della Campania, del Lazio e della Lombardia attraverso apparati indossati in spalla come fossero degli zaini.

La forza di Apple

Ciò che dovrebbe determinare l’aggressiva espansione di Apple Panoramica rispetto a Google Street View sarebbero proprio questi apparati che, almeno in quest’ultimo periodo, avrebbero consentito ad Apple di mappare diverse zone che allo stato attuale non sarebbero ancora coperte persino dal più diffuso servizio Google Street View, mentre molte alte grazie ai rilievi più recenti si ritiene che offriranno una visuale decisamente migliore rispetto alle immagini sfocate e ormai obsolete raccolte a suo tempo da Google.

Probabilmente questo non basterà a portare i due contendenti sullo stesso piano, ma di certo consentirà ad Apple un rapido avvicinamento che potrebbe determinare qualche preferenza in più sull’utilizzo del suo sistema di visuale tridimensionale a livello strada, quantomeno nel prossimo breve periodo.

Apple tiene molto al suo servizio di mappatura: soltanto lo scorso maggio ad esempio lo ha ampliato con una serie di nuove indicazioni utili da chi si sposta in bicicletta.