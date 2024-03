Paramount Premium 4K debutta in Europa, Italia in attesa

Paramount Global sta preparando l’espanzione del rilascio internazionale del servizio di streaming Paramount+ in una versione con pubblicità in Canada e Australia, e in arrivo c’è anche il piano “Premium” per la prima volta anche in Europa, offerta che – rispetto al piano Standard – prevede risoluzione maggiore, supporto HDR e la visione contemporanea su più dispositivi.

Lo riferisce Reuters spiegando che l’espansione fa seguito ai risultati sorprendentemente buoni della trimestrale che si è conclusa a febbraio. Paramount+, il servizio di streaming gestito da Paramount Streaming, divisione del gruppo Paramount Global, nel quarto trimestre fiscale vanta 4,1 milioni di abbonati, numeri in salita rispetto ai 2,7 milioni di nuovi abbonati del trimestre precedente.

Paramount+ Premium prima in Francia, poi anche in Italia

I piani Premium sono stati lanciati lo scorso anno in Australia, Brasile, Canada e Messico, e ora arrivano anche in Europa, a partire dalla Francia già in questo mese di maggio, per poi espandersi successivamente, comunque entro fine anno, in Regno Unito, Irlanda, Germania, Svizzera, Austria e anche in Italia.

Paramount+ Premium costa 10,99 € al mese oppure 97,99 € all’anno (il piano Standard costa 7,99 euro al mese) e offre streaming in 4K UHD con HDR10, Dolby Vision e Dolby Atmos, naturalmente con cotenuti che supportano queste tecnologie.

Paramount Global sta intanto ristrutturando alcune sue attività: ha ceduto il 13% dell’indiana Viacom18 a Reliance Industries. Il valore dell’operazione, secondo quanto indica Reuters, è di circa 517 milioni di dollari. È previsto ancora il licenziamento di 800 dipendenti, circa il 3% della sua forza lavoro.

