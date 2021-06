Prime Day: 35,99 € per Logitech K380, tastiera Bluetooth che passa tra iPhone, iPad e Mac con un click

Se state cercando una tastiera Bluetooth per scrivere contemporaneamente su tre dispositivi diversi, la Logitech K380 è quello che fa per voi visto che oggi, in coincidenza con il Prime Day, scende a 35,99 euro.

Questa tastiera ha una peculiarità: permette di passare dall’uno all’altro attraverso la pressione di un pulsante indipendentemente dalla piattaforma su cui operano, quindi è praticamente perfetta per qualsiasi utente.

Immaginate di lavorare al computer e ricevere un SMS sullo smartphone: sarà sufficiente premere il tasto Easy-Switch per rispondere sul telefono senza dover abbandonare la tastiera, con tutti i vantaggi che ne conseguono nel digitare su una tastiera fisica. E’ universale e può essere abbinata tramite Bluetooth, sia che si utilizzi una piattaforma Windows, Mac o Chrome OS, oppure uno smartphone o un tablet con sistemi operativi Android o iOS.

La tastiera è una variante di un modello, la K480 che quale unica differenza ha una scanalatura per sostenere un dispositivo mobile.

