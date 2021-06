Prime Day, in sconto gli accessori per la musica di Tronsmart

Il marchio Tronsmart non è forse noto come alcuni dei grandi brand che vanno in sconto in queste ore nel corso del Prime Day ma non per questo deve essere sottovalutato. Si tratta infatti di un’azienda che durante gli ultimi mesi si è costruita un solido seguito di estimatori grazie all’eccellente rapporto tra qualità e prezzo nel campo degli altoparlanti e dei dispositivi per la musica in generale.

In occasione del Prime Day scendono al prezzo più basso di sempre l’originale cassa Tronsmart TS6, perfetta per le estati a fianco piscina con il suo sistema di protezione dagli schizzi d’acqua, assieme agli auricolari antirumore Apollo Bold, quasi universalmente riconosciti come i migliori auricolari a riduzione attiva del rumore nella fascia low cost

Tronsmart opera in molti altri campi, doversi dal mondo dell’audio, e tra gli altri prodotti va in sconto anche la tastiera meccanica Tronsmart 68 perfetta per gli appassionati di giochi.

Tronsmart T6 MAX Cassa Bluetooth 60W,IPX5 Impermeabile,Riproduzione 20h,Triplo Effetto Basso,Altoparlante Suono Stereo a 360,TWS & NFC & Microfono,Vivavoce In offerta a 72,24 € – invece di 129,99 €

sconto 44% – fino al 22 giu 2021

Click qui per approfondire

Tronsmart T6 Plus Upgraded Edition Cassa Bluetooth 40W, Altoparlante Waterproof IPX6 con Powerbank, 360° Suono Stereo TWS, 15 Ore di Riproduzione, Effetti Tri-Bass, Speaker con Bluetooth 5.0 e NFC In offerta a 50,56 € – invece di 70,99 €

sconto 29% – fino al 22 giu 2021

Click qui per approfondire

Tronsmart 40W Altoparlante Bluetooth 5.0 Cassa,TWS & NFC, Pulsanti Touch,Sound Digital 3D Riproduzione di 15 ore, per Telephone, Computer, Laptop In offerta a 40,79 € – invece di 69,99 €

sconto 42% – fino al 22 giu 2021

Click qui per approfondire

Tronsmart Cuffie gaming-Suono Surround 7.1, Cuffie da Gioco per -Glary-Cancellazione del Rumore Cuffie Over-ear con Microfono,Grandi Altoparlanti da 50mm/Cancellazione Rumore/Suono Stereo In offerta a 26,88 € – invece di 39,99 €

sconto 33% – fino al 22 giu 2021

Click qui per approfondire

Tronsmart Onyx Ace Cuffie Bluetooth 5.0, TWS Auricolari Senza Fili con 4 Microfoni, Qualcomm Chip QCC3020, Qualità Audio Aptx HD, Riproduzione 24h, Cancellazione del Rumore, Ricarica Rapida e IPX5 In offerta a 29,59 € – invece di 36,99 €

sconto 20% – fino al 22 giu 2021

Click qui per approfondire

Tronsmart Apollo Bold ANC Auricolari Bluetooth 5.0, Cancellazione attiva del rumore, Qualcomm Chip QCC5124, TWS Cuffie Wireless con 6 Microfoni, 30 ore di riproduzione, IP45 Waterproof, Latenza Bassa In offerta a 75,99 € – invece di 94,99 €

sconto 20% – fino al 22 giu 2021

Click qui per approfondire

Tronsmart 68 Tasti Tastiera Meccanica Wireless RGB,100% Anti-ghosting Tastiera da gioco Bluetooth/USB/tipo-C RGB,Memoria integrata,Cavo Type-C Rimovibile,Blue Interruttori In offerta a 47,59 € – invece di 89,99 €

sconto 47% – fino al 22 giu 2021

Click qui per approfondire

Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte Prime Day visitando la pagina dedicata alle offerte, seguendoci con Telegram (canale @offertemacitynet), oppure visitando la sezione di Macitynet.it con tutte le offerte del Prime Day.