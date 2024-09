Logitech MX Creative Console con controlli anche per Photoshop, Premiere e Lightroom

Pubblicità

Logitech ha annunciato la disponibilità di MX Creative Console, soluzione che dovrebbe competere con prodotti come lo Stream Deck di Elgato, console per controllare app e piattaforme.

Logitech presenta l’accessorio come utile per gestire il proprio flusso di lavoro creativo, permettendo di concentrarsi sulla creazione. Funziona con qualsiasi app, permettendo di creare profili per qualsiasi applicazione, e tra gli esempi di uso, anche azioni che è possibile eseguire per app quali Photoshop, Premiere Pro, Lightroom Classic.

In Photoshop, ad esempio, si può ruotare la manopola per regolare le dimensioni del pennello, in Premiere si può usare la manopola per scorrere la timeline, in Lightroom richiamare pre-impostazioni con un solo tocco. Non mancano preimpostazioni da sfruttare anche con Adobe Illustrator, Zoom, Microsoft Teams, Spotify, Apple Music.

MX Creative Dialpad offre regolazioni analogiche praticamente infinite. Operazioni che è normalmente necessario eseguire con più click possono diventare un solo pulsante. La Mx Creative Console offre tasti a schermo con feedback visivo, pulsanti di paging (per passare rapidamente da un profilo all’altro) e connettività USB-C.

La manopola contestuale modifica il comportamento a ogni tasto azione premuto e si adatta a velocità, regolazione lenta per la precisione e rotazione rapida.

L’utente può creare flussi di lavoro specifici con la personalizzazione completa di azioni, icone, colori, testi e altro ancora. Il software dedicato (l’app Logi Options+) semplifica la personalizzazione con il drag&drop di profili e plug-in da associare ai tasti, e non manca un marketplace da esplorare con una libreria in crescita di plug-in, profili, pacchetti di icone e altro ancora.

Mx Creative Console nel momento in cui scriviamo è può essere pre-ordinato su Amazon a 249,00 € (la data di uscita ufficiale è il 14 ottobre 2024). È disponibile nei colori “grafite” e “grigio chiaro”. L’accessorio è compatibile con PC (WIndows 10 e versioni seguenti) e Mac (macOS 13 o versioni successive). È presente una porta USB-C e sfrutta tecnologia Bluetooth Low Energy. La confezione include batterie (AAA), MX Creative Keypad e cavo da USB C a USB C 2.0.