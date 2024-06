DYU T1, bici elettrica con sensore di coppia a 749 € con codice

Pubblicità

DYU T1 è tra le poche biciclette elettriche (forse l’unica al momento) con sensore di coppia anziché di pedalata, una caratteristica molto importante perché la rende più leggera nella guida e più potente nella spinta, soprattutto in salita. Se vi interessa continuate a leggere per conoscere le specifiche tecniche e scoprire come comprarla in offerta speciale.

Un’altra delle sue peculiarità è il telaio senza punti di saldatura realizzato in magnesio anziché del più diffuso alluminio, un materiale più leggero e al contempo più resistente agli sbalzi di temperatura.

Inoltre può essere piegato a metà, e sganciando il manubrio e i pedali si riesce a rendere molto compatta in modo da infilarla facilmente nel portabagagli dell’auto o per salirla in ascensore, grazie anche all’ausilio del cavalletto che la sostiene in verticale anche quando viene ripiegata completamente.

Usa un motore da 250 Watt montato sulla ruota posteriore ed è limitato via software a 25 chilometri orari, in modo da essere in regola con le leggi italiane.

Sopporta fino a 125 chili di carico ed è dotata di acceleratore automatico sul manubrio che può essere eventualmente rimosso, in modo da usarla solo in pedalata assistita.

La batteria può essere rimossa (tramite chiave) per ricaricarla comodamente a casa o in ufficio e promette circa 40-50 km di autonomia con una sola carica usandola con acceleratore automatico.

Non ci sono schermi che distraggono: il livello di batteria si controlla direttamente sul manubrio tramite alcune spie LED, cosa che la rende certificata IP54 e quindi resistente sotto una pioggia leggera o nell’attraversamento delle pozzanghere.

C’è la luce anteriore, parafango e freni a disco su entrambe le ruote, e ammortizzatore regolabile sotto la sella. Infine cambio Shimano a 7 marce, pneumatici da ghiaia antiperforazione, e manopole antiscivolo.

La promozione

DYU T1 viene venduta a 1.099 € ma in questo momento viene proposta in sconto sul sito ufficiale a 849 €. I primi 5 acquirenti possono tuttavia inserire il codice DYUZTIT nel carrello e risparmiare altri 100 €, andandola così a pagare 749 €.

Se invece volete dare un’occhiata alle altre biciclette elettriche in offerta sul sito di DYU vi basta cliccare qui. Diverse di queste sono persino vendute con un kit accessori del valore di 100 €.

Per tutte le bici in vendita c’è la possibilità di effettuare il reso ed essere rimborsati entro 14 giorni dall’acquisto. Tenete inoltre presente che dall’ordine c’è da attendere soltanto una settimana per la consegna. La garanzia è di un anno.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.