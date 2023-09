Sconto Blackview A200 Pro, lo smartphone con sensore da 108 MP

Vi serve uno smartphone Android? Chiaramente potete scegliere tra centinaia di modelli, ma se ne volete uno di ultima generazione e desiderate pagarlo molto meno del previsto, date un’occhiata all’offerta sul Blackview A200 Pro, che attualmente vi viene proposto con uno sconto del 49% sul prezzo grazie ad una promozione online.

Questo telefono monta innanzitutto un processore octa-core MediaTek Helio G99 a 2.2 GHz, affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di capacità, eventualmente espandibile tramite microSD fino ad ulteriori 1 TB.

È molto buono dal punto di vista dell’autonomia: monta infatti una batteria da 5.050 mAh che si può ricaricare del 50% in appena 20 minuti grazie al supporto alla ricarica rapida a 66 Watt.

Lo schermo poi è molto ampio: mette a disposizione un pannello AMOLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz – perfetta per i videogiochi – e con una risoluzione 2K pari a 2.400 x 1.800 pixel. Il tutto accompagnato da una copertura in resistente vetro Corning Gorilla Glass 5.

Dal punto di vista della multimedialità troviamo una fotocamera principale da ben 108 MP, una ultra-grandangolare da 8 MP e una macro da 2 MP, mentre la fotocamera frontale è da 16 MP, ottima quindi sia per selfie che per videochiamate in alta qualità.

Con Android 13, monta sia il modulo GPS per localizzazione e funzione di navigatore satellitare, che il chip NFC per i pagamenti contactless. Soprattutto, è leggerissimo in quanto non raggiunge neppure i 200 grammi ed è spesso soltanto 8,55 millimetri.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 559,40 € potete risparmiare il 49% spendendo 282,43 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.